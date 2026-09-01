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Παρά τις ρωσικές πιέσεις και τις μαζικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει τη σταθερή υποστήριξή της προς το Κίεβο.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας και ενισχύουν τον συντονισμό τους για την αντιμετώπιση των ρωσικών απειλών.

Η Γερμανία προχωρά σε αντίποινα για τις υβριδικές επιθέσεις στο έδαφός της, κλείνοντας ρωσικά προξενεία και προωθώντας αυστηρότερα μέτρα ελέγχου.

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ αξιολογούν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης, τονίζοντας την ανάγκη για αποφασιστική στάση απέναντι στη Ρωσία.

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Με αφορμή τις ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις που σημειώθηκαν το καλοκαίρι κατά ευρωπαϊκών χωρών, η Κάγια Κάλας υπογράμμισε ότι στόχος της Μόσχας είναι να αναγκάσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να περιορίσουν τη βοήθεια προς το Κίεβο.

Μιλώντας μετά την άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας επιβεβαίωσε την υποστήριξή της προς το Κίεβο, τονίζοντας ότι εάν και «η Ρωσία επιδιώκει να μας εμποδίσει να βοηθήσουμε την Ουκρανία, δεν θα τα καταφέρει».

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Kaja Kallas: Russia Wants to Scare Europe — But Putin Will Not Succeed!

EU High Representative @kajakallas said Russia is trying to scare Europe away from supporting Ukraine — but warned that Moscow will not succeed.

Speaking after the Informal Meeting of EU Defence Ministers in… pic.twitter.com/MkGtmxONGD — euDebates.tv (@eudebates) September 1, 2026

«Σε ό,τι αφορά τους πυραύλους Patriot, όχι, δεν λάβαμε σήμερα συγκεκριμένες αποφάσεις, όμως υπήρξαν εκκλήσεις και συζητήσεις για το θέμα αυτό και θα συνεχιστούν», διαβεβαίωσε η Κάλας.

Νωρίτερα, κατά την έναρξη της συνόδου, η Κάλας είπε ότι «η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της για να κάνει το μεγαλύτερο κακό στον ουκρανικό λαό, για να τον λυγίσει».

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Κίεβο και τα περίχωρά του, στις μαζικές επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία τη νύχτα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την έκκλησή του στους εταίρους της χώρας του να την εφοδιάσουν με περισσότερα αντιβαλλιστικά μέσα.

Τη Δευτέρα η Μόσχα προειδοποίησε ότι ετοιμάζει «μαζικά πλήγματα» στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Εντείνει επίσης τις πιέσεις της στην Ευρώπη μέσω των λεγόμενων υβριδικών επιθέσεων, η επικινδυνότητα των οποίων ανησυχεί πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Στις αρχές Αυγούστου, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτικά βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κοντά σε πολλά ουκρανικά εμπορικά αεροσκάφη. Το αεροδρόμιο αυτό θεωρείται σημαντικός κόμβος για τις παραδόσεις στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία.

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Η Γερμανία «έχει βρεθεί περισσότερο στο στόχαστρο υβριδικών επιθέσεων», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Υβριδική επίθεση στη Γερμανία

Το Βερολίνο χαρακτηρίζει «υβριδικές επιθέσεις» τις απόπειρες κατασκοπείας στο έδαφός του, οι οποίες αυξάνονται από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία και αποδίδονται στη Ρωσία. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι η επίθεση της 4ης Αυγούστου ακολουθεί το «καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη», προσθέτοντας ότι η εκτίμηση των γερμανικών αρχών είναι πως η χώρα ενδέχεται να αποτελέσει ξανά στόχο.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πάντως μέχρι τώρα τηρούσαν πολύ χαμηλούς τόνους, έστω και αν το Βερολίνο προειδοποιούσε ότι «οι δράστες θα πληρώσουν» για αυτές τις υβριδικές επιθέσεις.

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Το ρωσικό προξενείο στη Βόννη θα κλείσει σε αντίποινα για την επίθεση, όπως και ο Ρωσικός Οίκος για την Επιστήμη και ο Πολιτισμός στο Βερολίνο.

Επιπλέον το Βερολίνο θα πιέσει για πιο αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, για ελέγχους εισόδου Ρώσων πολιτών και νέα μέτρα για τον σκιώδη ρωσικό στόλο.

Ορισμένοι υπουργοί ωστόσο φαίνεται ότι αρχίζουν να χάνουν την υπομονή τους.

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«Κανείς δεν θέλει να προκαλέσει πόλεμο. Αλλά πρέπει (…) να δείξουμε τη δύναμή μας και όχι απλώς να παραπονιόμαστε ή να αρκούμαστε στα λόγια, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα πιθανά μέσα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λιθουανός υπουργός Άμυνας Ρομπέρτας Κάουνας σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Χαράσσουμε πολλές κόκκινες γραμμές και, μερικές φορές κάνουμε πίσω σε σχέση με αυτές τις κόκκινες γραμμές. Πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε σταθερά τη θέση μας», πρόσθεσε.

Για να δείξουν την αποφασιστικότητά τους, οι «27» συζητούν νέες κυρώσεις κατά περίπου 1.600 ρωσικών οντοτήτων και ατόμων, με στόχο να φρενάρουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη ρωσική πολεμική μηχανή.

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Η απάντηση των «27» στη Ρωσία

Η Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι οι «27» θα προετοιμάσουν την ευρωπαϊκή απάντηση στις επόμενες συναντήσεις τους, με τις νέες κυρώσεις και τα μέτρα απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις να βρίσκονται στο τραπέζι.

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This morning I spoke with Chancellor Merz to discuss the hybrid attack at Leipzig airport.



I assured him that the EU stands in full solidarity with Germany in the face of this attack by Russia.



We will keep the EU united despite these escalating and serious acts. The German… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 1, 2026

Η επικεφαλής της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί την Τετάρτη με τον Μαρκ Ρούτε για να συζητήσουν την επίθεση στη Λειψία και τον συντονισμό της ευρωπαϊκής και νατοϊκής αντίδρασης.

Η Φον ντερ Λάιεν είχε ήδη επικοινωνήσει με τον Φρίντριχ Μερτς, διαβεβαιώνοντάς τον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πλευρό της Γερμανίας.

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Ορισμένες υπηρεσίες πληροφοριών ανησυχούν επίσης για μια πιθανή επίθεση της Ρωσίας εναντίον μιας χώρας του NATO.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, μετέβη στα τέλη Αυγούστου στη Μόσχα για να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί σε μέλος του ΝΑΤΟ, καθώς οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έδειχναν ότι η Μόσχα θα μπορούσε να τεστάρει τις αντοχές της συμμαχίας.

Αύριο Τετάρτη, οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της ΕΕ θα συναντηθούν στο Γουίκλοου, κοντά στο Δουβλίνο, παρουσία των Βρετανών και Ουκρανών ομολόγων τους, Εντ Μίλιμπαντ και Αντρίι Σιμπίχα.

Προειδοποίηση από την ρωσική πλευρά

Η Μόσχα, από την πλευρά της, απέρριψε από την πρώτη στιγμή κάθε κατηγορία για εμπλοκή της στο περιστατικό. Ωστόσο, μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε το Βερολίνο, προειδοποίησε ότι θα υπάρξει αντίστοιχη απάντηση.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, αναφέρθηκε ειδικότερα στην απόφαση της Γερμανίας να κλείσει το «Ρωσικό Σπίτι» στο Βερολίνο, καθώς και το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Βόννη, προειδοποιώντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει καταλλήλως.

«Και τα δύο ενοχλούν εδώ και καιρό την κυβερνώσα ελίτ. Τώρα βρήκαν ένα πρόσχημα. Λοιπόν, θα λάβουν την κατάλληλη απάντηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ζαχάροβα κατηγόρησε παράλληλα το Βερολίνο ότι χρησιμοποίησε «ένα εντελώς αβάσιμο και παρατραβηγμένο πρόσχημα» για να οδηγήσει για ακόμη μία φορά τις διμερείς σχέσεις σε κλιμάκωση. Όπως υποστήριξε, δεν έχουν παρουσιαστεί «πειστικά ή σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία», προσθέτοντας: «Απλά δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να υπάρχουν!».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ εξαπέλυσε ακόμη πιο σκληρή επίθεση κατά της γερμανικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι το ίδιο το Βερολίνο είναι «εντελώς σπιλωμένο» τόσο λόγω της συμμετοχής του στη σύγκρουση στην Ουκρανία όσο και εξαιτίας της φερόμενης εμπλοκής του σε τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον αμάχων.

«Ψάχνουν κάτι για να κρατηθούν. Η Ρωσία θα απαντήσει σε όλες τις αντιρωσικές αποφάσεις», ανέφερε η Μαρία Ζαχάροβα.

Με τις δύο πλευρές να διατηρούν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις για το περιστατικό στη Λειψία και τη Μόσχα να προαναγγέλλει αντίμετρα, η νέα αντιπαράθεση προσθέτει ένα ακόμη σημείο έντασης στις ήδη επιβαρυμένες σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας.