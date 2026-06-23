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Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Jill Smokler, δημιουργού του δημοφιλούς ιστολογίου Scary Mommy, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών έπειτα από μάχη με γλοιοβλάστωμα, μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου.

Η Smokler, μητέρα τριών παιδιών, διαγνώστηκε τον Μάιο του 2024 με τη νόσο και μόλις δύο εβδομάδες αργότερα οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο καρκίνος βρισκόταν ήδη στο τέταρτο στάδιο, έχοντας κάνει μεταστάσεις σε άλλα σημεία του σώματος. «Μου τον περιέγραψαν σαν ένα χταπόδι με πλοκάμια» είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Today. «Επιστρέφει ξανά και ξανά».

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Παρά τη σοβαρότητα της διάγνωσης, αντιμετώπισε την ασθένεια με ειλικρίνεια και χιούμορ. «Αποφάσισα ότι είχα τελειώσει με το αντιηλιακό και σκέφτηκα, για πρώτη φορά στη ζωή μου, να αρχίσω το κάπνισμα», έγραφε. «Ετοίμασα μια λίστα τραγουδιών για την κηδεία μου». Παράλληλα παραδεχόταν: «Τα συναισθήματά μου εναλλάσσονται ανάμεσα στη βαθιά θλίψη και την οργή».

Το 2008 ίδρυσε το Scary Mommy, ένα ιστολόγιο που μιλούσε με χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη μητρότητα και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο επιδραστικές διαδικτυακές κοινότητες για γονείς. Μέχρι το 2015, όταν πούλησε την πλατφόρμα, αριθμούσε περίπου 10 εκατομμύρια αναγνώστες.

«Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να περνάω χρόνο με τα παιδιά μου, ιδανικά σε μια παραλία, που είναι ο δικός μου παράδεισος», είχε πει μετά τη διάγνωση. «Είναι τόσο γελοιωδώς γλυκόπικρo – προσπαθώ να εστιάζω στο γλυκό κομμάτι».

Πέρα από τα λόγια, ωστόσο, ξεχώριζε και στις πράξεις. Για παράδειγμα, είχε διοργανώσει ένα πρόγραμμα (The Thanksgiving Project) υποστήριξης οικογενειών που δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο κόστος ενός εορταστικού δείπνου, μετά από ένα σχόλιο που είχε κάνει κάποια στο Scary Mommy, ότι ένιωθε ντροπή που δεν μπορούσε να θρέψει την οικογένειά της.