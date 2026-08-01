Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο Μουσείο Γουίλις του Μπέιζινγκστόουκ στη Βρετανία βρίσκεται σήμερα μια από τις πιο παράξενες γλυκές «χρονοκάψουλες» του κόσμου: μια γαμήλια τούρτα που δημιουργήθηκε το 1898 και θεωρείται η παλαιότερη του είδους της που έχει διασωθεί.

Η τούρτα παρασκευάστηκε από το αρτοποιείο «C.H. Philpott, Baker and Confectioner» και αρχικά τοποθετήθηκε στη βιτρίνα του καταστήματος ως δείγμα υψηλής ζαχαροπλαστικής της βικτωριανής εποχής. Εκεί παρέμεινε για σχεδόν επτά δεκαετίες, μέχρι το αρτοποιείο να κλείσει και το ιστορικό γλυκό να περάσει στη συλλογή του μουσείου.

Advertisement

Advertisement

Το τετραώροφο σχέδιό της, με τις περίτεχνες διακοσμήσεις, αποκαλύπτει την πολυτέλεια που χαρακτήριζε τις γαμήλιες τελετές της εποχής. Η επιλογή της φρουτόπιτας δεν ήταν τυχαία, καθώς τα fruitcakes αποτελούσαν τότε δημοφιλή επιλογή στους γάμους των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, κυρίως λόγω της μεγάλης αντοχής τους στον χρόνο.

Παρά το γεγονός ότι έχει συμπληρώσει περισσότερα από 120 χρόνια ζωής, η τούρτα έχει διατηρηθεί σε εντυπωσιακή κατάσταση. Οι μοναδικές σημαντικές φθορές που υπέστη προκλήθηκαν κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν βομβαρδισμοί στην περιοχή προκάλεσαν μικρές ζημιές στο έκθεμα.

Φυσικά, η εμφάνισή της έχει αλλάξει. Το άλλοτε λευκό γλάσο έχει αποκτήσει πλέον μια κιτρινωπή, καφέ απόχρωση που θυμίζει ξερό φύλλο. Ωστόσο, το εσωτερικό της φρουτόπιτας παραμένει ακόμη υγρό, ένα στοιχείο που εντυπωσιάζει τους επισκέπτες και τους ειδικούς συντήρησης.

Η τούρτα, βέβαια, δεν μπορεί να καταναλωθεί. Η διατήρησή της αποτελεί πλέον έργο συντήρησης και όχι γαστρονομικό επίτευγμα, με τη χρήση ειδικών μεθόδων, όπως σιλικαζέλ για την απομάκρυνση της υγρασίας και υλικά συγκόλλησης για τη σταθερότητα της κατασκευής.

Περισσότερο από ένα παλιό γλυκό, η τούρτα του 1898 αποτελεί ένα κομμάτι κοινωνικής ιστορίας, μια μαρτυρία της βικτωριανής εποχής και ένα από τα πιο ιδιαίτερα εκθέματα ενός μουσείου που φιλοξενεί αντικείμενα από την τοπική κληρονομιά της Βρετανίας.