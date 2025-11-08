Τα 53 του γενέθλια γιόρτασε την Πέμπτη 6 Νοεμβίου ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης και η σύζυγος του Ευγενία Μανωλίδου του ετοίμασε την πιο πρωτότυπη τούρτα.

Σε αυτήν εμφανίζεται ο Αδωνις Γεωργιάδης με τη μορφή του Ιούλιο Καίσαρα, κρατώντας μια σύριγγα στο χέρι και παραφράζοντας το περίφημο «Veni, vidi, vici» ( Ήρθα, είδα, νίκησα) ή τούρτα έγραφε «Veni, vidi,vaccinavi» (Ηρθα, είδα, εμβολίασα).

Ο υπουργός Υγείας στην ανάρτηση του ευχαρίστησε την σύζυγο του γράφοντας ««Την ωραιότερη τούρτα για τα γενέθλιά μου, μου την έφτιαξε το κοριτσάκι μου».

Χρόνια πολλά στον υπουργό Υγείας.