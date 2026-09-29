Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Γερμανία, μαζί με πέντε ακόμα κράτη-μέλη, ζητά περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034.

Οι προτεινόμενες μειώσεις αφορούν κυρίως τις πολιτικές συνοχής και τις αγροτικές ενισχύσεις, προκαλώντας την αντίδραση δεκαεπτά κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η ελληνική πλευρά προτείνει τη δημιουργία νέων ευρωπαϊκών πόρων μέσω των μελλοντικών δημοπρασιών φάσματος 6G για την ενίσχυση του κοινού προϋπολογισμού.

Η διαπραγμάτευση διεξάγεται εν μέσω σημαντικών βιομηχανικών πιέσεων που αντιμετωπίζει η γερμανική οικονομία και αυξημένων ενεργειακών προκλήσεων για την Ευρώπη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Γερμανία ξαναβγαίνει μπροστά. Μαζί με Ολλανδία, Σουηδία, Δανία, Αυστρία και Φινλανδία απαιτεί περικοπές «εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ» από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό των περίπου 2 τρισ. ευρώ της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034. Οι έξι, που συνεισφέρουν περίπου το 40% των εσόδων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, απειλούν ουσιαστικά με μπλόκο.

Πάλι η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων;

Advertisement

Advertisement

Και πού θέλουν να πέσει το μαχαίρι; Μεταξύ άλλων, στη συνοχή και στις αγροτικές ενισχύσεις. Δηλαδή σε δύο από τα βασικά εργαλεία που στηρίζουν τις οικονομίες και τις κοινωνίες του Νότου, αλλά και το «μποστάνι» της Ευρώπης.

Απέναντι στους έξι βρίσκονται 17 κράτη που ζητούν προστασία των παραδοσιακών ευρωπαϊκών πολιτικών. Ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Και οι Έλληνες έχουμε μνήμη.

Δεν ξεχάσαμε τα μνημόνια. Η Ελλάδα ασφαλώς έπρεπε να νοικοκυρευτεί. Το είχε πει και ο Κώστας Καραμανλής και τις εκλογές. Αλλά δεν ξεχνιέται ούτε η εποχή Σόιμπλε και Ντάισελμπλουμ ούτε το κοινωνικό κόστος μιας άγριας λιτότητας που τσάκισε μισθούς, συντάξεις και νοικοκυριά. Υπενθυμίζω το ότι το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μίλησε για λάθος συνταγή. Όμως, κατόπιν εορτής.

Και τώρα η Γερμανία κουνάει πάλι το δάχτυλο

Μόνο που η ίδια η Γερμανία αντιμετωπίζει σοβαρές βιομηχανικές πιέσεις. Η Mercedes προειδοποιεί για την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής της, ενώ η Thyssenkrupp προχωρεί σε τεράστια αναδιάρθρωση με περικοπές ή εξωτερική ανάθεση 11.000 θέσεων εργασίας.

Advertisement

Και όλα αυτά ενώ η Ευρώπη μπαίνει στον χειμώνα με το ενεργειακό πρόβλημα ξανά στην πρώτη γραμμή.

Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι μόνη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση ως πρόεδρος του Eurogroup και η Αθήνα έχει καταθέσει πρόταση για νέους ευρωπαϊκούς πόρους μέσω των μελλοντικών δημοπρασιών φάσματος 6G.

Advertisement

Δεν ξέρω μέχρι πού πρέπει να φτάσει μια σύγκρουση του Κυριάκου Μητσοτάκη με το Βερολίνο. Ξέρω όμως κάτι άλλο: σε αυτή τη διαπραγμάτευση η Ελλάδα πρέπει να πάει με ενιαία εθνική γραμμή.

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση μαζί.

Και το ίδιο χρειάζεται να κάνουν οι 17.

Advertisement

Γιατί ευρωπαϊκή οικογένεια δεν σημαίνει οι έξι να αποφασίζουν και οι υπόλοιποι να πληρώνουν.

Πηγές:

HuffPost Greece – FT: Τελεσίγραφο Γερμανίας και 5 χωρών για περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Advertisement

Reuters – Mercedes: πιέσεις στην ανταγωνιστικότητα της γερμανικής παραγωγής

Advertisement

Reuters – Ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκούς πόρους μέσω φάσματος 6G