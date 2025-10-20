Χάκερ που φέρονται να ενεργούσαν για λογαριασμό της αμερικανικής κυβέρνησης παραβίασαν τα ηλεκτρονικά συστήματα της υπηρεσίας που μεταδίδει την επίσημη ώρα της Κίνας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πεκίνου τη Δευτέρα.

Η κινεζική κυβέρνηση υποστήριξε ότι η κυβερνοεπίθεση θα μπορούσε να είχε προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις, διαταράσσοντας τις επικοινωνίες, τα οικονομικά δίκτυα, την ηλεκτροδότηση, ακόμη και τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα — το διεθνές πρότυπο αναφοράς χρόνου.

Όπως ανέφερε το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας, η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας (NSA) παραβίασε το Εθνικό Κέντρο Υπηρεσίας Χρόνου, επιχειρώντας επιθέσεις εναντίον επίγειων συστημάτων ατομικών ρολογιών το 2023 και το 2024.

Το συγκεκριμένο Κέντρο υπάγεται στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών και έχει την ευθύνη για τον καθορισμό και τη μετάδοση της επίσημης ώρας Πεκίνου.

Η επιχείρηση φέρεται να ξεκίνησε το 2022, όταν η NSA υπέκλεψε δεδομένα υπαλλήλων του Κέντρου, εκμεταλλευόμενη ένα «κενό ασφαλείας» σε εφαρμογή επικοινωνίας «ξένης εταιρείας κινητών τηλεφώνων», χωρίς να αποκαλύπτεται το όνομα της εταιρείας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα αλληλοκατηγορούνται εδώ και χρόνια για κυβερνοεπιθέσεις, που στοχεύουν είτε στην υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών είτε στην παρέμβαση σε κρίσιμες υποδομές.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) προειδοποίησε τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να είναι σε επαγρύπνηση απέναντι σε επιθέσεις από «κρατικό φορέα κυβερνοαπειλής», ο οποίος επιχειρεί να εκμεταλλευτεί αδυναμίες σε συστήματα κυβερνοάμυνας. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η προειδοποίηση αφορούσε την Κίνα.

Το 2024 είχε προηγηθεί η κινεζική επιχείρηση «Salt Typhoon», κατά την οποία παραβιάστηκαν επικοινωνίες των επιτελείων των Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, μαζί με δεδομένα τηλεφωνικών κλήσεων και πληροφορίες από το σύστημα έννομων παρακολουθήσεων.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Πεκίνο δεν σχολίασε άμεσα τη νέα υπόθεση, υπενθυμίζοντας ωστόσο τις υποκλοπές που είχαν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της επιχείρησης Salt Typhoon.

Εκπρόσωπος της πρεσβείας δήλωσε ότι η Κίνα «αποτελεί τη πιο ενεργή και επίμονη απειλή για την αμερικανική κυβέρνηση, τον ιδιωτικό τομέα και τα δίκτυα κρίσιμων υποδομών».