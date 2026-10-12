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Ο κύριος Κόμπος καταγγέλλει εκατοντάδες τουρκικές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου και θαλάσσιου χώρου που έχουν καταγραφεί επίσημα στα Ηνωμένα Έθνη.

Παράλληλα, ο Κύπριος αξιωματούχος επισημαίνει τη χαμηλή ευθυγράμμιση της Άγκυρας με την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, η οποία περιορίζεται μόλις στο τέσσερα τοις εκατό.

Τέλος, ο υπουργός καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι και υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών των ενεργειών για το παγκόσμιο εμπόριο.

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Το ζήτημα του παράνομου μνημονίου μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου θα θέσει σήμερα (12 Οκτωβρίου) στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, καταγγέλλοντας παράλληλα εκατοντάδες τουρκικές παραβιάσεις και τη σχεδόν ανύπαρκτη ευθυγράμμιση της Άγκυρας με την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική.

«Πρόκειται για ένα μνημόνιο που αποσκοπεί στην κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, κατά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας», δήλωσε προσερχόμενος στη συνεδρίαση.

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Ο Κύπριος υπουργός, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο τουρκικής συμπεριφοράς, αποκαλύπτοντας ότι η Λευκωσία έχει καταγράψει και καταγγείλει στα Ηνωμένα Έθνη 659 παραβιάσεις από τουρκικές δυνάμεις κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο (2026), που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον εναέριο και θαλάσσιο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Μόλις 4% η ευθυγράμμιση της Τουρκίας με την ΕΕ»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Κόμπος για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ.

«Η ευθυγράμμιση της Τουρκίας βρίσκεται σήμερα μόλις στο 4%. Επαναλαμβάνω, 4%, για μια υποψήφια προς ένταξη χώρα», τόνισε.

Συνδέοντας το ζήτημα με τη συζήτηση για τη διεύρυνση και την ευρωπαϊκή ασφάλεια, υπογράμμισε ότι η Κύπρος υποστηρίζει την ενταξιακή διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι βασίζεται στην αξιοκρατία και στην εκπλήρωση των προβλεπόμενων κριτηρίων.

«Εάν δεν συμβαίνει αυτό, δεν θα ενισχύσουμε την ασφάλειά μας, αλλά θα υποβαθμίσουμε τις δυνατότητες ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προειδοποίησε.

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Έστειλε μάλιστα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα: «Ενθαρρύνουμε την Τουρκία να αντιμετωπίσει την ευρωπαϊκή της πορεία ως ευκαιρία και όχι ως κάτι που της οφείλεται».

Μέση Ανατολή: Ανησυχία για το παγκόσμιο εμπόριο

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο Κύπριος υπουργός καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

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Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ έχουν «ασφυκτικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο».

Η Κύπρος, όπως υπογράμμισε, επιμένει στην πλήρη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, τονίζοντας ότι αυτή πρέπει να κατοχυρώνεται και στην πράξη.

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