Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα συμφώνησαν στον περιορισμό των κινεζικών εξαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων προς την Ευρώπη σε βάθος τετραετίας.

Η συνεννόηση περιλαμβάνει τη διευκόλυνση των κινεζικών εξαγωγών σπάνιων γαιών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της βιομηχανίας.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συζητούν τη μείωση δασμών σε επτά κλάσεις ευρωπαϊκών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ελαιολάδου και των ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα εξετάσουν τη συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα κατέληξαν σε συνεννόηση που θα μπορούσε να μειώσει κατά περισσότερο από 50% τις κινεζικές εξαγωγές υβριδικών και επαναφορτιζόμενων υβριδικών αυτοκινήτων προς την ευρωπαϊκή αγορά, σε βάθος τετραετίας. Παράλληλα, συμφώνησαν να προωθήσουν τις συνομιλίες για πιθανή μείωση δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και το ελαιόλαδο, και να διευκολύνουν τις εξαγωγές σπάνιων γαιών προς την ΕΕ.

Τα αποτελέσματα των διήμερων διαπραγματεύσεων στο Πεκίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή (9 Οκτωβρίου) ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς, μετά τις συνομιλίες του με τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου Ουάνγκ Ουεντάο.

Advertisement

Advertisement

Η συνεννόηση θα εξεταστεί από τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής της 15ης και 16ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, πριν προχωρήσουν οι διαδικασίες εφαρμογής της.

EU-CN trade needs real rebalancing. With Minister Wang Wentao we've reached a shared understanding to:⁰🔹halve HEV, PHEV exports⁰🔹improve access to China's market⁰🔹further ease rare earths export licensing.

A first step. I welcome the genuine engagement. We reconvene by Jan. pic.twitter.com/SiKiZYLC8N October 9, 2026

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Σέφτσοβιτς έγραψε ότι «το εμπόριο ΕΕ-Κίνας χρειάζεται πραγματική εξισορρόπηση». Ανέφερε ότι με τον Ουάνγκ Ουεντάο κατέληξαν σε κοινή κατανόηση για μείωση στο μισό των εξαγωγών υβριδικών (HEV) και επαναφορτιζόμενων υβριδικών (PHEV), καλύτερη πρόσβαση στην κινεζική αγορά και περαιτέρω διευκόλυνση των αδειών εξαγωγής σπάνιων γαιών.

«Ένα πρώτο βήμα. Χαιρετίζω την ειλικρινή διάθεση συνεργασίας», σημείωσε.

Παράλληλα, στη συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο, είχε διευκρινίσει ότι η μείωση υπολογίζεται σε βάθος τετραετίας, με βάση τις προβλεπόμενες εξαγωγές αν δεν αλλάξει τίποτα, και ότι αντιστοιχεί σε «αρκετά εκατομμύρια» λιγότερα αυτοκίνητα.

Υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Advertisement

«Είναι η πρώτη φορά που η Κίνα αποδέχεται να μετριάσει τις εξαγωγές της χωρίς να έχει προηγηθεί φάση εμπορικής έντασης», υπογράμμισε ο Επίτροπος, επισημαίνοντας την πίεση που δέχεται η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο Σέφτσοβιτς δεν αποκάλυψε τον μηχανισμό περιορισμού των κινεζικών εξαγωγών, εξηγώντας ότι πρέπει πρώτα να δοθεί πολιτική έγκριση από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Διαβεβαίωσε, πάντως, ότι η λύση θα είναι συμβατή με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δήλωσε ότι βρέθηκε λύση που παρέχει επαρκή προστασία στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, συνεχίζονται οι διαδικασίες για τις «δεσμεύσεις τιμών» των κινεζικών εταιρειών, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του Ιανουαρίου, χωρίς να ανακοινωθεί κατάργηση των πρόσθετων ευρωπαϊκών δασμών.

Advertisement

Η γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) χαιρέτισε την πρόοδο, αλλά εμφανίστηκε επιφυλακτική. Η πρόεδρός της, Χίλντεγκαρντ Μίλερ, δήλωσε ότι είναι ακόμη νωρίς να εκτιμηθεί εάν η συνεννόηση θα αντιμετωπίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς παραμένουν άγνωστες οι λεπτομέρειες και οι επιπτώσεις της.

Ελαιόλαδο, δασμοί και σπάνιες γαίες

Οι διαπραγματεύσεις για πιθανές μειώσεις κινεζικών δασμών καλύπτουν επτά δασμολογικές κλάσεις ευρωπαϊκών προϊόντων, από ανταλλακτικά αυτοκινήτων μέχρι ελαιόλαδο και υποδήματα. Η αξία των σχετικών εξαγωγών πλησιάζει τα 4 δισ. ευρώ, με δυνητική εξοικονόμηση τουλάχιστον 225 εκατ. ευρώ.

Advertisement

Το κοινό ανακοινωθέν προβλέπει συνέχιση των συνομιλιών για πιθανή μείωση ή κατάργηση δασμών σε ορισμένα προϊόντα, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ.

Παράλληλα, η Κίνα συμφώνησε να διευκολύνει περαιτέρω τις άδειες εξαγωγής σπάνιων γαιών και μόνιμων μαγνητών προς την ΕΕ μέσω της ταχείας διαδικασίας. Πρόκειται για κρίσιμα υλικά για την αυτοκινητοβιομηχανία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την άμυνα.

«Εύκολο να αρχίσεις έναν εμπορικό πόλεμο, δύσκολο να τον σταματήσεις»

Advertisement

Ο Σέφτσοβιτς χαρακτήρισε «μη βιώσιμο» το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα, τονίζοντας: «Πρέπει να υπερασπιστούμε τις βιομηχανίες μας και να αποκαταστήσουμε τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού που έχουν διαταραχθεί από την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα».

Advertisement

Ερωτηθείς εάν η συνεννόηση αποτρέπει έναν εμπορικό πόλεμο, διευκρίνισε ότι η ΕΕ δεν έχει μιλήσει ποτέ για εμπορικό πόλεμο με την Κίνα. «Είναι πολύ εύκολο να κηρύξεις έναν εμπορικό πόλεμο, αλλά πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις», σημείωσε, εξηγώντας γιατί επιμένει στις διαπραγματεύσεις.

Προειδοποίησε, ωστόσο: «Όπου ο διάλογος δεν αποδίδει, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της για να διασφαλίσει την εξισορρόπηση».

Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την κοινή πρωτοβουλία Γαλλίας και Γερμανίας για ισχυρότερα ευρωπαϊκά εμπορικά εργαλεία, ενώ την ίδια ημέρα η Κομισιόν ανακοίνωσε νέα στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών, μεταξύ των οποίων και ελληνικά, για τη μείωση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από την Κίνα.

Advertisement

«Απέχουμε πολύ από το τέλος. Πρόκειται για ένα κρίσιμο πρώτο βήμα, αλλά μόνο για το πρώτο βήμα», κατέληξε ο Επίτροπος. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με υπουργική τηλεδιάσκεψη τον Ιανουάριο και νέα συνάντηση τον Μάρτιο του 2027.