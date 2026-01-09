Στη νέα καμπάνια της «Dolce & Gabbana», η ποπ σταρ γίνεται ξανά σύμβολο αισθησιασμού και κινηματογραφικής έντασης, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τροφοδοτώντας τη δημόσια συζήτηση.

Στα 67 της χρόνια, η καλλιτέχνιδα αποδέχτηκε την πρόκληση να πρωταγωνιστήσει σε μια ιδιαίτερα τολμηρή παραγωγή για την προώθηση των αρωμάτων «The One Eau de Parfum Intense» και «The One for Men Parfum». Το αποτέλεσμα θυμίζει μικρού μήκους ταινία, με έντονα δραματικά στοιχεία και σαφείς αναφορές στο ιταλικό σινεμά.

Advertisement

Advertisement

Υπό τους ήχους του κλασικού «La Bambola», η Μαντόνα μετατρέπεται στο επίκεντρο ενός ερωτικού τριγώνου, ανάμεσα σε δύο άνδρες, με τον έναν να ενσαρκώνεται από τον Κουβανό ηθοποιό Alberto Guerra. Η αφήγηση ξεδιπλώνεται αργά, με βλέμματα, σιωπές και προκλητικές σκηνές που υπογραμμίζουν τη διαχρονική γοητεία της.

Σε διάφορα πλάνα, η τραγουδίστρια εμφανίζεται με δαντελένια εσώρουχα, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, σε σκηνές που ισορροπούν ανάμεσα στον αισθησιασμό και την τέχνη. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η στιγμή όπου, με δεμένα μάτια, συμμετέχει σε ένα παιχνίδι αποπλάνησης, αλλά και η σκηνή όπου ζωγραφίζει γυμνό έναν από τους πρωταγωνιστές, ενισχύοντας τον συμβολισμό της απόλυτης κυριαρχίας.

Η σχέση της Μαντόνα με τον ιταλικό οίκο μετρά δεκαετίες. Από το 1991 μέχρι σήμερα, η συνεργασία τους έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη μόδα και τη διαφήμιση. Οι Stefano Gabbana και Domenico Dolce δεν κρύβουν ότι θεωρούν τη Μαντόνα μούσα και σταθερή πηγή έμπνευσης, ενώ στο παρελθόν έχουν σχεδιάσει κοστούμια για περιοδείες της, αλλά και εμβληματικές καμπάνιες, όπως εκείνη του 2010/2011 σε σκηνοθεσία Steven Klein.