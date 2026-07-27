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Η ηθοποιός υιοθετεί την τάση του lingerie look, η οποία συνδυάζει την άνεση με την κομψότητα στην καθημερινή ένδυση.

Τα ρούχα που επέλεξε η ηθοποιός προέρχονται από την αμερικανική εταιρεία Doen, η οποία προτιμάται από πολλές διάσημες προσωπικότητες.

Η συγκεκριμένη στιλιστική επιλογή αποτελεί μια ανάλαφρη προσέγγιση μετά από μια περίοδο απαιτητικών γυρισμάτων για τις ανάγκες της νέας της ταινίας.

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Αφού πέρασε μήνες μέσα σε ασφυκτικούς κορσέδες για τις ανάγκες της νέας ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», η Μάργκοτ Ρόμπι φαίνεται πως απολαμβάνει πλέον την άνεση και την ελευθερία στις εμφανίσεις της.

Η 36χρονη Αυστραλή ηθοποιός έχει εξελίξει το λεγόμενο lingerie look σε προσωπική στιλιστική επιλογή, επιλέγοντας σύνολα που θυμίζουν νυχτικά, αλλά μπορούν να φορεθούν άνετα και στις καθημερινές της εμφανίσεις.

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Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας για ψώνια στο Παρίσι μαζί με τη μητέρα της, Σάρι Κέσλερ, η Μάργκοτ Ρόμπι εντυπωσίασε με ένα μεταξωτό σύνολο σε λεμονί απόχρωση. Η εμφάνισή της αποτελούνταν από ένα δαντελένιο τοπ και μια ασορτί μίνι φούστα, δημιουργώντας ένα κομψό αλλά ταυτόχρονα χαλαρό αποτέλεσμα που παρέπεμπε σε πολυτελές νυχτικό.

Τα κομμάτια που επέλεξε ανήκουν στη δημοφιλή αμερικανική μάρκα Doen, η οποία δημιουργήθηκε το 2016 από δύο αδερφές από την Καλιφόρνια και έχει αποκτήσει φανατικό κοινό ανάμεσα σε πολλές διάσημες προσωπικότητες, όπως η Τέιλορ Σουίφτ, η Κάιλι Τζένερ και η Μπέλα Χαντίντ.

Margot Robbie looks chic in a yellow silk co-ord as she joins her mother Sarie Kessler on a girls' trip to Paris https://t.co/ediUPIPvVc — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 25, 2026

Η τάση των ρούχων που μοιάζουν με εσώρουχα έχει κυριαρχήσει στη μόδα το φετινό καλοκαίρι. Από σατέν φορέματα και μεταξωτά καμιζόλ μέχρι σορτς που θυμίζουν πιτζάμες και σύνολα με λεπτομέρειες δαντέλας, το lingerie style έχει μετατραπεί από επιλογή για το σπίτι σε μία από τις πιο δυνατές προτάσεις για τις εμφανίσεις της ημέρας.

Η Μάργκοτ Ρόμπι δεν είναι η μόνη που αγκαλιάζει τη συγκεκριμένη τάση. Όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν κομμάτια με αέρινη γραμμή και αισθητική «υπνοδωματίου», αποδεικνύοντας πως η μόδα πλέον συνδυάζει την άνεση με την κομψότητα.

Μετά την έντονη περίοδο προώθησης της «Barbie» και τα απαιτητικά γυρίσματα των «Ανεμοδαρμένων Υψών», η ηθοποιός φαίνεται πως επιλέγει μια πιο ανάλαφρη και φυσική προσέγγιση στο στυλ της, μετατρέποντας το «νυχτικό» σε statement εμφάνιση.