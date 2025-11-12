Η Μελίσα Σάτα, γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια στην Ιταλία, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τα δημοσιεύματα που την κατηγόρησαν στο παρελθόν για τους τραυματισμούς πρώην συντρόφων της, μεταξύ των οποίων και ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, Κέβιν Πρινς Μπόατενγκ.

Πιο συγκεκριμένα, διάφορα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ακραίες σεξουαλικές επιθυμίες της Σάτα, τόσο με τον Μπόατενγκ, όσο και με τον τενίστα Ματέο Μπερετίνι, κάτι που η ίδια αρνήθηκε κατηγορηματικά.

«Κάποτε, ο πρώην σύζυγός μου υπέφερε από ηβαλγία (χρόνιο τραυματισμό στη βουβωνική χώρα). Μου επιτέθηκαν λέγοντας ότι κάναμε πολύ σεξ και ότι αυτή ήταν η αιτία των προβλημάτων. Απόδειξη ότι ο σεξισμός εξακολουθεί να υπάρχει: οι γυναίκες είναι πάντα αυτές που αποσπούν την προσοχή των ανδρών, και αν μια γυναίκα χάσει, τότε φταίει αυτό που τρώει, όχι ο άντρας», υποστήριξε η παρουσιάστρια.

Η Σάτα, η οποία έχει εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, παραδέχτηκε ότι είχε προτιμήσει να μην απαντήσει σε διαδικτυακές επικρίσεις μέχρι που ένας τίτλος εφημερίδας τράβηξε την προσοχή της.

«Ήταν κάτι που συνεχιζόταν για μήνες. Ότι ο Μπερετίνι δεν κερδίζει επειδή υπάρχει μία Σάτα που τον ενοχλεί με τις υπερβολικές απαιτήσεις της. Αλλά άντεξα. Δεν είμαι από αυτούς που αναφέρουν κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπήρξε ένας τίτλος εφημερίδας που έγραφε “Η Μελίσα Σάτα φέρνει κακή τύχη”, μετά από έναν αγώνα στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο στον οποίο ο Ματέο κέρδισε, αλλά στη συνέχεια αποχώρησε λόγω τραυματισμού.



Πώς μπορείς να γράφεις κάτι τέτοιο; Δεν είναι ηθικό. Το μίσος μου είναι δικαιολογημένο» πρόσθεσε η Σάτα, η οποία είχε μεταξύ άλλων σχέση και με τον πρώην διεθνή Ιταλό ποδοσφαιριστή Κριστιάν Βιέρι.