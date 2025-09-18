Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, εκφωνεί ομιλία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Meta Connect στο Μένλο Παρκ.

Μια νέα σειρά έξυπνων γυαλιών, τα οποία τροφοδοτούνται από την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI), παρουσίασε η Meta. ο τεχνολογικός κολοσσός στοιχηματίζει ότι θα αποτελέσουν ένα απαραίτητο αξεσουάρ για χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Στο ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών «Meta Connect», ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε μια σειρά από συσκευές, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν σε συνεργασία με τις μάρκες γυαλιών ηλίου Ray-Ban και Oakley. Αποκάλεσε μάλιστα την εν λόγω τεχνολογία: «τεράστια επιστημονική ανακάλυψη».

Στο ίδιο event, η εταιρεία παρουσίασε επίσης ένα νευρωνικό βραχιόλι που συνδυάζεται με τα γυαλιά Meta Ray-Ban Display και επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν εργασίες όπως η αποστολή μηνυμάτων, κάνοντας με μικρές χειρονομίες.

Σύμφωνα με το BBC, το γεγονός έρχεται σε μια στιγμή που ο ιδιοκτήτης των Facebook, Instagram και WhatsApp αντιμετωπίζει συνεχή έλεγχο σχετικά με τον αντίκτυπο των προϊόντων του, ιδιαίτερα στα παιδιά.

Τα «έξυπνα» γυαλιά

Η οθόνη Meta Ray-Ban διαθέτει έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης με έναν φακό, με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν βιντεοκλήσεις και να βλέπουν μηνύματα. Επίσης, διαθέτει κάμερα 12 megapixel.

Ο Ζούκερμπεργκ ελπίζει ότι η σειρά έξυπνων αξεσουάρ της Meta θα αποτελέσει βασική πλατφόρμα για την ενσωμάτωση του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, Meta AI, στη ζωή των ανθρώπων.

Οι αναλυτές λένε ότι τα έξυπνα γυαλιά είναι πιθανό να είναι πιο επιτυχημένα από το – πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων – έργο «Metaverse» της εταιρείας (σ.σ.εικονικοί κόσμοι που συνδέουν χρήστες σε ψηφιακά περιβάλλοντα).

«Σε αντίθεση με τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (VR), τα νέα γυαλιά είναι μια καθημερινή, εύκολη στη χρήση συσκευή», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Έρευνας της Forrester.

Αν και, όπως πρόσθεσε: «η ευθύνη βαραίνει τη Meta, να πείσει τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που δεν έχουν γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης ότι τα οφέλη υπερτερούν του κόστους».

Η τιμή

Η Meta ανακοίνωσε ότι δεν συζητά πληροφορίες πωλήσεων, αλλά θεωρείται ότι έχει πουλήσει περίπου 2 εκατομμύρια ζευγάρια έξυπνων γυαλιών από τότε που εισήλθε στην αγορά, το 2023.

Το νέο προϊόν θα είναι διαθέσιμο αυτόν τον μήνα και θα πωλείται στην τιμή των 799 δολαρίων (675 ευρώ), εκατοντάδες δολάρια δηλαδή πιο ακριβά από τα τρέχοντα έξυπνα γυαλιά της Meta.

Ο Ζούκερμπεργκ παρουσίασε επίσης τα γυαλιά ηλίου «Oakley Meta Vanguard» αξίας 499 δολαρίων (422 ευρώ), τα οποία απευθύνονται σε λάτρεις του αθλητισμού, καθώς και τη δεύτερη γενιά γυαλιών ηλίου Ray-Ban Meta, στην τιμή των 379 δολαρίων (320 ευρώ).

(με πληροφορίες από BBC)

