Η NASA παρουσίασε μια σημαντική εξέλιξη στη μελέτη των ωκεανών, αποκαλύπτοντας έναν νέο παγκόσμιο χάρτη του βυθού βασισμένο σε δεδομένα από τον δορυφόρο SWOT satellite. Η καινοτομία αυτής της προσέγγισης βρίσκεται στο ότι επιτρέπει την παρατήρηση του θαλάσσιου πυθμένα από το διάστημα, χωρίς την ανάγκη δαπανηρών αποστολών με πλοία και ηχοβολιστικά συστήματα.

Αντί να «σκανάρει» απευθείας τον βυθό, ο δορυφόρος καταγράφει μικρές μεταβολές στο ύψος της επιφάνειας της θάλασσας, οι οποίες σχετίζονται με διαφορές στη βαρύτητα και αποκαλύπτουν τι βρίσκεται από κάτω. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιστήμονες μπορούν να χαρτογραφήσουν τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Advertisement

Advertisement

Ο νέος χάρτης φέρνει στο φως υποθαλάσσιους λόφους, ράχες και τεκτονικές δομές που μέχρι σήμερα ήταν αόρατες ή ασαφείς, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για την κατανόηση της κυκλοφορίας των ωκεανών, της γεωλογικής δραστηριότητας και των κλιματικών συστημάτων.

Πέρα από την επιστημονική σημασία, η χαρτογράφηση του βυθού έχει και πρακτικές προεκτάσεις, καθώς μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση φυσικών πόρων, στον εντοπισμό κοιτασμάτων και στη βελτίωση της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, ενισχύει την πρόληψη φυσικών καταστροφών, όπως τα τσουνάμι, καθιστώντας την ένα εργαλείο με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία και την ασφάλεια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα εντοπισμού των λεγόμενων «αβυσσαίων λόφων», γεωλογικών σχηματισμών που καλύπτουν μεγάλο μέρος του ωκεάνιου πυθμένα και αποτελούν πολύτιμο αρχείο της γεωλογικής ιστορίας της Γης. Η νέα αυτή τεχνολογία φέρνει τους επιστήμονες πιο κοντά στον στόχο της πλήρους χαρτογράφησης των ωκεανών έως το 2030, ανοίγοντας ένα νέο παράθυρο σε έναν μέχρι σήμερα ανεξερεύνητο κόσμο.