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Το ζευγάρι εντοπίστηκε να περπατά στους δρόμους του Παρισιού, έχοντας το νεογέννητο μωρό σε μάρσιπο.

Η ηθοποιός είχε επιβεβαιώσει την εγκυμοσύνη της τον Απρίλιο, δηλώνοντας ενθουσιασμένη για τη διεύρυνση της οικογένειάς της.

Η Πόρτμαν έχει ήδη δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της με τον Μπέντζαμιν Μίλιπεντ, με τον οποίο πήρε διαζύγιο το 2024.

Ο σύντροφός της, Τανγκί Ντεσταμπλ, είναι μουσικός και έχει αποκτήσει δύο παιδιά από προηγούμενη σχέση του.

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Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Νάταλι Πόρτμαν, καθώς σύμφωνα με φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, η ηθοποιός απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Τανγκί Ντεσταμπλ.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο μουσικός καταγράφονται να περπατούν στους δρόμους του Παρισιού, με τον Ντεσταμπλ να έχει στην αγκαλιά του το νεογέννητο, το οποίο μεταφέρει σε μάρσιπο.

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Natalie Portman welcomes baby No. 3, her first with partner Tanguy Destable https://t.co/RSauoB571b pic.twitter.com/sWr687igae — Page Six (@PageSix) September 5, 2026

Η Πόρτμαν και ο 46χρονος σύντροφός της έχουν επιλέξει να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα από τότε που έγιναν ζευγάρι, στις αρχές του 2025. Η ηθοποιός αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της τον Απρίλιο, επιβεβαιώνοντας πως επρόκειτο για το τρίτο της παιδί και το πρώτο με τον Ντεσταμπλ.

Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar, η Νάταλι Πόρτμαν είχε μιλήσει για το «προνόμιο» και το «θαύμα» της διεύρυνσης της οικογένειάς της. Όπως είχε πει: «Ο Τανγκί κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι», διευκρινίζοντας ότι αυτή ήταν «πιθανότατα η τελευταία φορά» που θα έμενε έγκυος. «Αυτή τη φορά υπάρχει μια ηρεμία και, γνωρίζοντας τον εαυτό μου, ξέρω με ποιον θέλω να περνάω χρόνο, τι είδους ενέργεια θέλω γύρω μου. Αυτό κάνει την εμπειρία τόσο όμορφη κάθε μέρα» εξήγησε η Πόρτμαν.

Η ηθοποιός έχει εγκατασταθεί στη Γαλλία από το 2014, όταν μετακόμισε εκεί μαζί με τον τότε σύζυγό της, Μπέντζαμιν Μίλιπεντ. Οι δυο τους είχαν παντρευτεί το 2012, ενώ απέκτησαν δύο παιδιά. Ο γιος τους, Άλεφ, γεννήθηκε το 2011 και ήταν μόλις ενός έτους όταν οι γονείς του παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2012 στο Μπιγκ Σερ της Καλιφόρνια. Τον Φεβρουάριο του 2017 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Αμαλία, η οποία σήμερα είναι 9 ετών.

Μετά τον χωρισμό τους το 2023, η Πόρτμαν και ο Μίλιπεντ συνεχίζουν να μεγαλώνουν από κοινού τα δύο παιδιά τους.

Όσον αφορά τη σχέση της με τον Τανγκί Ντεσταμπλ, δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς ξεκίνησε. Ωστόσο, οι δυο τους εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Μάρτιο του 2025.

Ο Ντεσταμπλ, γνωστός στον χώρο της μουσικής με το καλλιτεχνικό όνομα Tepr, έχει υπάρξει στο παρελθόν σύντροφος της ηθοποιού Λουίζ Μπουργκουάν. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Ετιέν και τον Βαντίμ, που γεννήθηκαν το 2016 και το 2020 αντίστοιχα.