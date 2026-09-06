Μεγάλη φωτιά στη Δροσοπηγή στις Αφίδνες, ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (06.09.2026) με αποτέλεσμα να σηκωθούν εναέρια μέσα για την κατάσβεσή της.
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10:30 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών και στο σημείο έσπευσαν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 06 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 10:30.
Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.