Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε εντός ΙΧ κατά την διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Νέο Κουβαρά Αττικής.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ΙΧ βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, για την κατάσβεση της οποίας κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Στην περιοχή της Πέτας έσπευσαν άμεσα 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος δόθηκε εντολή σε 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη της Πυροσβεστικής.
Να σημειωθεί ότι οι πυροσβεστικές αρχές κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού που εντοπίστηκε στο όχημα, καθώς και για τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.