Υπό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβέστες την φωτιά που ξέσπασε στον Κουβαρά Αττικής το απόγευμα του Σαββάτου (5/9).
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Πέτας και στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Πιο συγκεκριμένα, στην μάχη της κατάσβεσης έσπευσαν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Από αέρος δόθηκε εντολή σε 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού.