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Υπό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβέστες την φωτιά που ξέσπασε στον Κουβαρά Αττικής το απόγευμα του Σαββάτου (5/9).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Πέτας και στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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Πιο συγκεκριμένα, στην μάχη της κατάσβεσης έσπευσαν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Από αέρος δόθηκε εντολή σε 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. September 5, 2026

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού.