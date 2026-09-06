Σε εξέλιξη βρίσκεται για 5η ημέρα η πυρκαγιά σε εξαιρετικα δύσβατη περιοχη στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Η φωτιά λόγω της φοράς του ανέμου, ανέβηκε την χαράδρα πέρασε την κορυφή του βουνού και πυκνοί καπνοί σκεπάζουν την περιοχή.
Το πρωί εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Κόνιτσας, με το οποίο ενημερώνονται, πως οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή τους γι’ αυτό και να παραμεινουν σε εσωτερικούς χώρους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και 12 εναέρια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς.
Πυροσβεστική και Δήμος Κόνιτσας, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά από κεραυνό, καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να την θέσουν υπό έλεγχο μέσα δύσκολες συνθήκες, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής γι’αυτό επιχειρούν και εναέρια μεσα. Πριν από δύο ημέρες, βροχή λίγων λεπτών βοήθησε στο έργο της πυρόσβεσης, ωστόσο λόγω των ανέμων το καταστροφικό έργο της φωτιάς συνεχίστηκε.
Χθες το βράδυ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν με 10 οχηματα.
Εξαιτίας της πυρκαγιάς στην περιοχή της Κόνιτσας, αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου, η απαγόρευση της διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας πολιτών στη χαράδρα του Αώου και στη διαδρομή που οδηγεί στη Μονή Στομίου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ