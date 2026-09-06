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Σε εξέλιξη βρίσκεται για 5η ημέρα η πυρκαγιά σε εξαιρετικα δύσβατη περιοχη στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Η φωτιά λόγω της φοράς του ανέμου, ανέβηκε την χαράδρα πέρασε την κορυφή του βουνού και πυκνοί καπνοί σκεπάζουν την περιοχή.

Το πρωί εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Κόνιτσας, με το οποίο ενημερώνονται, πως οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή τους γι’ αυτό και να παραμεινουν σε εσωτερικούς χώρους.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και 12 εναέρια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην δασική πυρκαγιά της #Κόνιτσα και επιχειρούν 150 #πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης #ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 Ε/Π και 8 Α/Φ. September 6, 2026

Πυροσβεστική και Δήμος Κόνιτσας, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά από κεραυνό, καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να την θέσουν υπό έλεγχο μέσα δύσκολες συνθήκες, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής γι’αυτό επιχειρούν και εναέρια μεσα. Πριν από δύο ημέρες, βροχή λίγων λεπτών βοήθησε στο έργο της πυρόσβεσης, ωστόσο λόγω των ανέμων το καταστροφικό έργο της φωτιάς συνεχίστηκε.

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Δύσκολη νύχτα στην Κόνιτσα …Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής pic.twitter.com/bi1uOtJFgW — Papa Maria (@tv_papa) September 5, 2026

Χθες το βράδυ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν με 10 οχηματα.

🔥 Πολύ δύσκολη νύχτα στο δασικό κομμάτι πάνω από την #Κόνιτσα. Όπως βλέπετε και στο βίντεο η φωτιά κατακαίει την δασική περιοχή.



Βίντεο :Ελιξήριο pic.twitter.com/5u3IyY9KQR Advertisement September 5, 2026

Εξαιτίας της πυρκαγιάς στην περιοχή της Κόνιτσας, αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου, η απαγόρευση της διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας πολιτών στη χαράδρα του Αώου και στη διαδρομή που οδηγεί στη Μονή Στομίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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