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Οι στενοί διάδρομοι του κτιρίου δυσκόλεψαν την εκκένωση, εγκλωβίζοντας πολλούς από τους παρευρισκόμενους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.

Οι τοπικές Αρχές εκφράζουν φόβους για αύξηση του αριθμού των θυμάτων, καθώς συνεχίζεται η καταγραφή των επιπτώσεων της τραγωδίας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό που σημειώθηκε στη συνοικία Λινγκουάλα.

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Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο όπου πραγματοποιούνταν γαμήλια εκδήλωση στην Κινσάσα, πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής και τέθηκε υπό έλεγχο τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Λινγκουάλα, στο βόρειο τμήμα της Κινσάσα, όπου είχε συγκεντρωθεί κόσμος για τη γαμήλια γιορτή.

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La fête battait son plein… puis le feu. Suivez les premières secondes de l’incendie



Une vidéo prise au cœur de la cérémonie montre l’instant où l’incendie éclate dans la salle de fête. La… pic.twitter.com/9Sh3khZX0c — Ouragan (@OuraganCd) September 5, 2026

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, η εκκένωση του κτιρίου αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι στενοί διάδρομοι περιόρισαν σημαντικά τη δυνατότητα διαφυγής. Αρκετοί από τους παρευρισκόμενους φέρεται να εγκλωβίστηκαν ενώ προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο.

At least 22 people have been confirmed dead, with the toll possibly rising, after a fire broke out at a wedding venue in the Democratic Republic of Congo, officials said. pic.twitter.com/hscnpsji62 — Breaking911 (@Breaking911) September 6, 2026

Δυσκολίες στη διαφυγή

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν έξω από το κτίριο και τοποθετήθηκαν στην άκρη του δρόμου, ενώ πολίτες έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες και στους επιζώντες.

Ο δήμαρχος της Λινγκουάλα, Νορμπέρ Μουσινγκά, δήλωσε στο Κονγκολέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων ότι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 22 νεκρούς. Όπως ανέφερε, ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί καθώς συνεχίζεται η καταγραφή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

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Στο σημείο βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εσωτερικών του Κονγκό, Ζακεμέν Σαμπανί, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγωδία».

Επαναλαμβανόμενα περιστατικά στην Κινσάσα

Οι φονικές πυρκαγιές αποτελούν συχνό πρόβλημα στην Κινσάσα, ιδιαίτερα στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης. Η ταχεία και συχνά άναρχη αστική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε σημαντικές ελλείψεις στις υποδομές ασφαλείας, μεταξύ άλλων και στις υπηρεσίες πυρόσβεσης.

Ο κίνδυνος αυξάνεται κατά την περίοδο της ξηρασίας, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέσα στη φετινή χρονιά έχουν ήδη καταγραφεί αρκετές σοβαρές πυρκαγιές.

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Οι έρευνες για τα αίτια της νέας τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη, την ώρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη καταγραφή των θυμάτων.