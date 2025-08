Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα απομακρύνει τα μεγάφωνα που χρησιμοποιούνται για να αναπαράγουν K-pop και ειδήσεις προς τη Βόρεια Κορέα, καθώς η νέα κυβέρνηση στη Σεούλ προσπαθεί να μειώσει τις εντάσεις με τον γείτονά της.

Οι δύο χώρες, που τεχνικά βρίσκονται ακόμη σε πόλεμο, είχαν ήδη σταματήσει τις προπαγανδιστικές εκπομπές κατά μήκος της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της Σεούλ τον Ιούνιο μετά την εκλογή του προέδρου Λι Τζάε-μιουνγκ.

Τον Ιούνιο, ανέφερε ότι η Πιονγιάνγκ σταμάτησε να μεταδίδει παράξενους, ενοχλητικούς θορύβους κατά μήκος των συνόρων, οι οποίοι είχαν προκαλέσει μεγάλη ενόχληση για τους κατοίκους της Νότιας Κορέας, μια μέρα μετά τη σίγαση των μεγαφώνων της Νότιας Κορέας.

«Από σήμερα, ο στρατός έχει αρχίσει να απομακρύνει τα μεγάφωνα», δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο Lee Kyung-ho, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Νότιας Κορέας.

«Πρόκειται για ένα πρακτικό μέτρο που αποσκοπεί στην άμβλυνση των εντάσεων με τη Βόρεια Κορέα, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες ενέργειες δεν θέτουν σε κίνδυνο την ετοιμότητα του στρατού».

Όλα τα μεγάφωνα που έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος των συνόρων θα απομακρυνθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, πρόσθεσε.

Δεν αποκάλυψε τον αριθμό των μεγαφώνων που θα απομακρυνθούν, αλλά σύμφωνα με ένα δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Yonhap – το οποίο το υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να επιβεβαιώσει – ο αριθμός τους είναι περίπου 20.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε το υπουργείο δείχνουν στρατιώτες με αλεξίσφαιρα γιλέκα να ξεφορτώνουν μεγάφωνα στο πλαίσιο της διαδικασίας.

