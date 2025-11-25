Η Ουκρανία εξέφρασε την Τρίτη την υποστήριξή της στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, αλλά τόνισε ότι τα ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν στην συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το μήνυμα του Κιέβου υπαινίσσεται ότι η έντονη διπλωματική πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να αποφέρει κάποιους καρπούς, αλλά οποιαδήποτε αισιοδοξία για τελική συμφωνία ενδέχεται να είναι βραχύβια, ειδικά καθώς η Ρωσία τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει σε καμία συμφωνία να την απομακρύνει υπερβολικά από τους στόχους της.

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας πραγματοποίησαν συνομιλίες για το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Κυριακή. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ συναντήθηκε στη συνέχεια τη Δευτέρα και την Τρίτη με Ρώσους αξιωματούχους στο Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ντρίσκολ.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους σχετικά με το σχέδιο για τον τερματισμό της πιο θανατηφόρας και καταστροφικής σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την Ουκρανία να φοβάται ότι θα αναγκαστεί να αποδεχτεί μια συμφωνία που θα είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη με τους όρους του Κρεμλίνου, συμπεριλαμβανομένων εδαφικών παραχωρήσεων.

«Η Ουκρανία – μετά τη Γενεύη – υποστηρίζει την ουσία του πλαισίου, και μερικά από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα παραμένουν ως σημεία συζήτησης μεταξύ των προέδρων», δήλωσε ένας Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες για να οριστικοποιήσει μια συμφωνία με τον Τραμπ, δήλωσε ο επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας του Κιέβου, Ρουστέμ Ουμέροφ, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί τέτοιο ταξίδι από την αμερικανική πλευρά.

Αισιόδοξος ο Λευκός Οίκος για τη συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, έγραψε στο X ότι την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ έκαναν «τεράστια πρόοδο προς την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, φέρνοντας την Ουκρανία και τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Πρόσθεσε: «Υπάρχουν μερικές ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Over the past week, the United States has made tremendous progress towards a peace deal by bringing both Ukraine and Russia to the table.



Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την προηγούμενη πτώση τους μετά από αναφορές ότι η Ουκρανία ενδέχεται να συμφωνήσει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο μεταξύ η πρωτεύουσά της, το Κίεβο, χτυπήθηκε από μια σειρά πυραύλων και εκατοντάδες drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μια ρωσική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον επτά άτομα και διέκοψε εκ νέου τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης.

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Ζελένσκι

Το σχέδιο των 28 σημείων που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα εξέπληξε πολλούς στην αμερικανική κυβέρνηση, στο Κίεβο και στην Ευρώπη και προκάλεσε νέες ανησυχίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να είναι διατεθειμένη να πιέσει την Ουκρανία να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία που θα ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τη Μόσχα.

Το σχέδιο θα απαιτούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη πέραν του 20% περίπου της Ουκρανίας που έχει καταλάβει η Ρωσία από την πλήρη εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022, καθώς και να αποδεχτεί περιορισμούς στον στρατό του και να απαγορευτεί η ένταξή του στο ΝΑΤΟ – όροι που το Κίεβο έχει από καιρό απορρίψει ως ισοδύναμους με παράδοση.

Η ξαφνική πίεση πνίγει τον Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην πιο ευάλωτη θέση του από την αρχή του πολέμου, μετά από ένα σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε στην απομάκρυνση δύο υπουργών του και καθώς η Ρωσία κερδίζει ολοένα εδάφη στο πεδίο της μάχης.

Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να δυσκολευτεί να πείσει τους Ουκρανούς να αποδεχθούν μια συμφωνία που θεωρείται ότι προδίδει τα συμφέροντά τους.

Τη Δευτέρα, δήλωσε ότι το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο ενσωματώνει «σωστά» σημεία μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη. «Τα ευαίσθητα ζητήματα, τα πιο λεπτεπίλεπτα σημεία, θα τα συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ζελένσκι στην βραδινή του βιντεοομιλία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η διαδικασία σύνταξης του τελικού κειμένου θα είναι δύσκολη. Οι αμείωτες επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχουν προκαλέσει σκεπτικισμό σε πολλούς ως προς το ενδεχόμενο επίτευξης ειρήνης στο άμεσο μέλλον.

Μακρόν: «Θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε μια ειρήνη που θα ήταν συνθηκολόγηση»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι ένα τροποποιημένο σχέδιο ειρήνης πρέπει να αντικατοπτρίζει το «πνεύμα και το γράμμα» της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας.

«Εάν το πνεύμα και το γράμμα του Άνκορατζ εξαλειφθούν όσον αφορά τις βασικές συμφωνίες που έχουμε καταλήξει, τότε, φυσικά, θα είναι μια θεμελιωδώς διαφορετική κατάσταση (για τη Ρωσία)», προειδοποίησε ο Λαβρόφ.

Μια ομάδα χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, γνωστή ως η συμμαχία των προθύμων και στην οποία συμμετέχουν η Βρετανία και η Γαλλία, επρόκειτο επίσης να πραγματοποιήσει μια εικονική συνάντηση την Τρίτη.

«Είναι μια πρωτοβουλία που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση: την ειρήνη. Ωστόσο, υπάρχουν πτυχές αυτού του σχεδίου που αξίζει να συζητηθούν, να διαπραγματευτούν και να βελτιωθούν», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο ραδιοφωνικό σταθμό RTL σχετικά με το σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ. «Θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε μια ειρήνη που θα ήταν συνθηκολόγηση».

Εξάλλου την Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί μια άτυπη σύνοδος μεταξύ των ΥΠΕΞ της Ε.Ε υπό την προεδρία της Κάγια Κάλλας, της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.

