Η Ουκρανία συμφώνησε με την ειρηνευτική πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση Τραμπ, ενώ ορισμένες μικρές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, σύμφωνα με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το BBC και το Skynews, που επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο.

Η Ουάσινγκτον έστειλε το αρχικό ειρηνευτικό της σχέδιο 28 σημείων στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα, προτού αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες συντάξουν μια αντιπρόταση στις συνομιλίες για τον πόλεμο στη Γενεύη το Σαββατοκύριακο.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από αναφορές ότι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, συναντήθηκαν την Τρίτη (25/11) για συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι.

Ο επικεφαλής ασφαλείας της Ουκρανίας λέει ότι ελπίζει να κανονιστεί μια επίσκεψη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατό» αυτόν τον μήνα, καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει και ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει την πιθανότητα οποιωνδήποτε συνομιλιών Τραμπ-Ζελένσκι.

Ο επικεφαλής εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, δήλωσε ότι η ομάδα του «προσβλέπει» στην οργάνωση της επίσκεψης του Ζελένσκι στις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατό τον Νοέμβριο για να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να επιτευχθεί μια συμφωνία» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, έγραψε ότι οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας κατέληξαν σε «κοινή συμφωνία σχετικά με τους βασικούς όρους» του ειρηνευτικού σχεδίου, αναφερόμενος στη συνάντησή τους στη Γενεύη την Κυριακή.

We appreciate the productive and constructive meetings held in Geneva between the Ukrainian and U.S. delegations, as well as President Trump’s steadfast efforts to end the war.



Our delegations reached a common understanding on the core terms of the agreement discussed in… November 25, 2025

