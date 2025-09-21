Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης γίνεται το πρώτο ίδρυμα στη Βρετανία που προσφέρει επίσημα σε όλους τους φοιτητές και εργαζόμενους πρόσβαση στο ChatGPT Edu.

Η πρόσβαση θα διαρκέσει για ένα έτος, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος, στο οποίο 750 φοιτητές, καθηγητές και μέλη του προσωπικού από διάφορες σχολές και κολλέγια θα συμμετέχουν, αναφέρει το BBC.

Η αντιπρύτανης ψηφιακής στρατηγικής, καθηγήτρια Αν Τρέφεδεν, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «σημαντικό βήμα στη συνεχιζόμενη ψηφιακή μετάβαση του πανεπιστημίου».

Το ChatGPT Edu έχει σχεδιαστεί ειδικά για ακαδημαϊκή χρήση, παρέχοντας ενισχυμένα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, ώστε όλες οι πληροφορίες να παραμένουν εντός του ιδρύματος. Οι φοιτητές θα μπορούν να το χρησιμοποιούν ως εργαλείο μελέτης προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, ανοίγοντας νέους δρόμους στη μάθηση και τη δημιουργία.

Παράλληλα, το πανεπιστήμιο σχεδιάζει σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για την αξιοποίηση του ChatGPT Edu και άλλων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας την ψηφιακή κατάρτιση των φοιτητών και του προσωπικού.