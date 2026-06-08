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Η επόμενη γενιά αστροναυτών που θα πατήσει το έδαφος της Σελήνης δεν θα φορά μόνο διαστημική τεχνολογία αιχμής, αλλά και σχεδιασμό με την υπογραφή ενός από τους πιο γνωστούς οίκους μόδας στον κόσμο. Η Prada έχει μπει επίσημα στον χώρο της διαστημικής εξερεύνησης, καθώς συνεργάζεται με την Axiom Space για την ανάπτυξη ειδικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στις μελλοντικές αποστολές της NASA.

Η συνεργασία αφορά τη νέα γενιά εσωτερικού ενδύματος της διαστημικής στολής, γνωστού ως LCVG (Liquid Cooling and Ventilation Garment). Πρόκειται για το στρώμα που φορά ο αστροναύτης κάτω από την εξωτερική στολή και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την ασφάλεια και την επιβίωσή του στο ακραίο περιβάλλον της Σελήνης.

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Το συγκεκριμένο ένδυμα δεν έχει σχέση με τη μόδα όπως τη γνωρίζουμε στη Γη. Ο ρόλος του είναι καθαρά τεχνολογικός: να διατηρεί τη σωστή θερμοκρασία του σώματος, να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και να προστατεύει τον αστροναύτη από τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν εκτός του διαστημικού σκάφους.

Στο ύφασμα έχουν ενσωματωθεί προηγμένα συστήματα εξαερισμού, ενώ ένα ειδικό δίκτυο λεπτών σωληνώσεων επιτρέπει τη ροή κρύου νερού γύρω από βασικές μυϊκές ομάδες του σώματος. Με αυτόν τον τρόπο, η θερμότητα που παράγει ο οργανισμός κατά τη διάρκεια της εργασίας στη σεληνιακή επιφάνεια απομακρύνεται συνεχώς.

Για την Prada, η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα αποτελεί μια εντελώς διαφορετική πρόκληση από τον παραδοσιακό σχεδιασμό πολυτελών ενδυμάτων. Ο διευθυντής μάρκετινγκ της εταιρείας, Λορέντσο Μπερτέλι, ανέφερε ότι η συνεργασία συνδυάζει την εμπειρία της Axiom Space στην αεροδιαστημική μηχανική με τη γνώση της Prada σε υλικά, κατασκευή και σχεδιασμό.

Από την πλευρά της Axiom Space, ο διευθύνων σύμβουλος Τζόναθαν Σίρτεϊν τόνισε ότι η συνεργασία ένωσε δύο κόσμους που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν εντελώς διαφορετικοί: την εξερεύνηση του διαστήματος και τη βιομηχανία της μόδας.

Η νέα τεχνολογία αναμένεται να παίξει ρόλο στις αποστολές Artemis της NASA, το πρόγραμμα που στοχεύει στην επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη για πρώτη φορά μετά την εποχή του Apollo. Η αποστολή Artemis 3 έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει αστροναύτες στη σεληνιακή επιφάνεια, ενώ οι επόμενες αποστολές φιλοδοξούν να δημιουργήσουν πιο σταθερή ανθρώπινη παρουσία γύρω και πάνω από τη Σελήνη.

Η σχέση της Prada με το διάστημα είχε ξεκινήσει ήδη πριν από αυτή την εξέλιξη. Ο οίκος είχε συμμετάσχει στην ανάπτυξη και της εξωτερικής διαστημικής στολής που σχεδιάστηκε για τις αποστολές Artemis. Εκείνη η στολή αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα συνεργασίας ανάμεσα στη μόδα και την αεροδιαστημική τεχνολογία.

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Η είσοδος μεγάλων brands στον χώρο του διαστήματος δεν περιορίζεται όμως μόνο στην Prada. Τα τελευταία χρόνια αρκετές εταιρείες ένδυσης εξετάζουν τρόπους να συμμετάσχουν στη νέα εποχή της διαστημικής εξερεύνησης.

Axiom Space has teamed up again with @Prada to introduce the Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG), the innermost layer within the #AxEMU spacesuit that is designed to protect astronauts from the elements when they explore the lunar surface for the first time in more than… pic.twitter.com/Oqoz8x8Ohj — Axiom Space (@Axiom_Space) June 7, 2026

Εταιρείες όπως η Under Armour έχουν συνεργαστεί με διαστημικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία ειδικών υλικών, ενώ η Columbia Sportswear έχει αναπτύξει τεχνολογίες υφασμάτων που μπορούν να αντέξουν σε απαιτητικές συνθήκες. Παράλληλα, η Decathlon έχει παρουσιάσει δικές της λύσεις που σχετίζονται με την ένδυση για διαστημικά περιβάλλοντα.

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Το ενδιαφέρον των εταιρειών δεν αφορά μόνο τις αποστολές της NASA. Η ανάπτυξη του διαστημικού τουρισμού, με εταιρείες όπως η SpaceX και η Blue Origin, δημιουργεί μια νέα αγορά για εξοπλισμό που θα απευθύνεται όχι μόνο σε επαγγελματίες αστροναύτες αλλά και σε ιδιώτες που θα ταξιδέψουν στο διάστημα στο μέλλον.

Αναλυτές της αγοράς πολυτελείας υποστηρίζουν ότι η παρουσία της Prada στο διάστημα ενισχύει την εικόνα της ως εταιρείας καινοτομίας και όχι μόνο ως δημιουργού προϊόντων υψηλής αισθητικής. Η σύνδεση με τις μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη δίνει στο brand μια θέση σε μια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές προσπάθειες της εποχής.

Οι νέες στολές Artemis αναμένεται να έχουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με εκείνες των αποστολών Apollo. Χάρη στις εξελίξεις στα υλικά και στη μηχανική σχεδίαση, οι σύγχρονες στολές προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και επιτρέπουν πιο φυσικές κινήσεις στους αστροναύτες.

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Η χαρακτηριστική «αναπήδηση» που έβλεπε ο κόσμος στις εικόνες των αποστολών Apollo οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς των παλιών στολών. Οι νέες κατασκευές σχεδιάζονται ώστε οι άνθρωποι στη Σελήνη να μπορούν να περπατούν, να εργάζονται και να χειρίζονται εργαλεία με μεγαλύτερη άνεση.

Έτσι, η Prada δεν στέλνει απλώς ένα όνομα μόδας στο διάστημα. Συμμετέχει σε μια νέα εποχή όπου η ένδυση γίνεται μέρος της επιβίωσης, της επιστήμης και της ανθρώπινης εξερεύνησης πέρα από τη Γη.

Με πληροφορίες από τον Indepenent

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