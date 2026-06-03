Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ιστορία έγραψε η πριγκίπισσα Λεονόρ της Ισπανίας, καθώς έγινε η πρώτη γαλαζοαίματη στη χώρα που ολοκλήρωσε στρατιωτική εκπαίδευση αλεξιπτωτιστών και πραγματοποίησε άλμα με αλεξίπτωτο από στρατιωτικό αεροσκάφος.

Η διάδοχος του ισπανικού θρόνου ολοκλήρωσε με επιτυχία τη βασική εκπαίδευση αλεξιπτωτιστών στη Στρατιωτική Σχολή Αλεξιπτωτισμού στη Μούρθια, γεγονός που ανακοινώθηκε από τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας. Η 20χρονη πριγκίπισσα πραγματοποίησε αρκετά άλματα, ανάμεσά τους και ένα νυχτερινό άλμα τον Μάιο, προκειμένου να αποκτήσει το σήμα Cazador Paracaidista.

Advertisement

Advertisement

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε μαζί με περίπου 50 ακόμη δόκιμους και αποτελεί μέρος της στρατιωτικής πορείας που ακολουθεί η Λεονόρ ως μελλοντική αρχηγός των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων. Οι πτώσεις με αλεξίπτωτο εντάσσονται στο πρόγραμμα της Γενικής Ακαδημίας Αεροναυτικής και Αστροναυτικής (AGA), όπου η πριγκίπισσα βρίσκεται στο τρίτο και τελευταίο έτος της εκπαίδευσής της ως αξιωματικός.

Η Λεονόρ, κόρη του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και της βασίλισσας Λετίθια, είναι η πρώτη στη σειρά διαδοχής του ισπανικού θρόνου. Όταν ανέβει στον θρόνο, αναμένεται να αναλάβει και τον ρόλο της ανώτατης διοικήτριας των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως προβλέπει το ισπανικό σύνταγμα.

Η στρατιωτική της διαδρομή ξεκίνησε σε ηλικία 17 ετών, όταν εισήχθη στη Στρατιωτική Ακαδημία της Σαραγόσα. Στη συνέχεια συνέχισε την εκπαίδευσή της στο Ναυτικό, συμμετέχοντας σε ένα πολύμηνο εκπαιδευτικό ταξίδι, ενώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο υπηρετεί στην Πολεμική Αεροπορία.

Άτομα από το στρατιωτικό περιβάλλον που έχουν συνεργαστεί μαζί της την περιγράφουν ως ένα άτομο ήρεμο, αποφασιστικό και οργανωμένο. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, σημειώνουν πως δείχνει σοβαρότητα, πειθαρχία και πολύ καλή φυσική κατάσταση, στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για τον μελλοντικό της ρόλο.