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Η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα με τις εμφανίσεις της στις καμπάνιες της εταιρείας εσωρούχων Syrn, την οποία έχει ιδρύσει, δημοσιεύοντας αυτή τη φορά ένα νέο βίντεο που έγινε αμέσως viral στα social media.

Αφορμή στάθηκε η παρουσίαση του πρώτου κουτιού της εταιρείας, με τη νεαρή ηθοποιό να δείχνει στους διαδικτυακούς της φίλους τα προϊόντα που περιλαμβάνει.

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Στο βίντεο, το οποίο η Daily Mail χαρακτηρίζει ως «η καλύτερη διαφήμιση της εταιρείας», η Σουίνι εμφανίζεται φορώντας ένα μαύρο, δαντελένιο και διαφανές σουτιέν, ενώ παρουσιάζει με ενθουσιασμό τη νέα κυκλοφορία της.

«Παιδιά, αυτό είναι συναρπαστικό. Έχω το πρώτο κουτί Syrn. Να το ανοίξουμε;» ακούγεται να λέει, πριν επιλέξει ένα ζευγάρι μαύρα δαντελωτά εσώρουχα και προσθέσει: «Αυτά είναι τα αγαπημένα μου».

Το βίντεο συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια, με τους θαυμαστές της να αποθεώνουν τόσο τη νέα συλλογή όσο και την ίδια την ηθοποιό.



