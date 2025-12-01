Σε μια καινούρια πρωτοβουλία με στόχο την προβολή του νησιού στο αμερικανικό και το διεθνές κοινό προχώρησε ο δήμος Σκιάθου, διαφημίζοντάς το με ένα σύντομο βίντεο στον γνωστό «κύβο» της Νέας Υόρκης.

Το βίντεο, που απεικόνιζε τις ομορφιές του αγαπημένου νησιού των Σποράδων, είχε διάρκεια 10 δευτερολέπτων και επαναλαμβανόταν κάθε 100 δευτερόλεπτα, από τις 17 έως και τις 24 Νοεμβρίου.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που προβαίνουμε σε δράση προβολής στο εξωτερικό. Έχουμε κάνει τέτοιες δράσεις σε αεροπορικές εταιρείες, τουριστικούς οργανισμούς, σε μέσα μαζικής μετακίνησης – όπως το Μετρό του Λονδίνου και του Παρισιού, το τραμ της Ζυρίχης και της Στοκχόλμης.

Φέτος για πρώτη φορά το δοκιμάσαμε το συγκεκριμένο, καθώς υπάρχει κοινό τόσο από την Αμερική όσο και από άλλες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης – όπως φαίνεται και από την ιχνηλάτηση των επισκεπτών του νησιού μας μέσω των αεροπορικών εταιρειών – στο οποίο στοχεύουμε μ’ αυτή τη δράση προβολής.

Επιπλέον το αμερικανικό κοινό είναι επισκέπτες που κάνουν μεγάλη κατανάλωση στους τόπους προορισμού», εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Σκιάθου Θεόδωρος Τζούμας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το πρόγραμμα δράσεων προβολής του δήμου μας είναι της τάξης των 500.000 ευρώ ετησίως, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος κατευθύνεται σε αεροπορικές εταιρείες.

Η συγκεκριμένη δράση στην Times Square της Νέας Υόρκης κόστισε 40.000 ευρώ, ποσό που δεν θεωρούμε πως είναι μεγάλο – αν συγκριθεί, για παράδειγμα, με μια ολοσέλιδη καταχώριση σε ένα διμηνιαίο περιοδικό αεροπορικής εταιρείας που κοστίζει 8.000 ευρώ ή στο Μετρό του Λονδίνου όπου για δύο εβδομάδες σε 36 σταθμούς δώσαμε 28.000 ευρώ – καθώς στη Νέα Υόρκη το κοινό που θα ‘πιάσει’ το σποτ μας είναι διεθνές και θα έχει μεγάλο αντίκτυπο».

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)