Η βραδιά των Emmy φέτος δεν ξεκίνησε όπως είχε φανταστεί η Σοφία Βεργκάρα. Λίγα λεπτά πριν φύγει από το σπίτι της για το κόκκινο χαλί, η διάσημη ηθοποιός ένιωσε ξαφνική ενόχληση σε ένα από τα μάτια της, που μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκε σε έντονο πρήξιμο. Η κατάσταση ήταν αρκετά σοβαρή ώστε να την οδηγήσει αμέσως στα επείγοντα του νοσοκομείου.

Παρά την απογοήτευση για την απώλεια της σημαντικής αυτής στιγμής, η Βεργκάρα φρόντισε να ενημερώσει τους θαυμαστές της μέσω Instagram. Δημοσίευσε φωτογραφίες με το μάτι της σχεδόν κλειστό και βίντεο από τη νοσοκομειακή της περιπέτεια, εξηγώντας με χιούμορ και ειλικρίνεια: «Δεν κατάφερα να πάω στα Emmy, αλλά κατάφερα να πάω στα επείγοντα. Συγγνώμη που έπρεπε να ακυρώσω. Με έπιασε μια τρελή αλλεργία στο μάτι, λίγο πριν μπω στο αυτοκίνητο».

Η υγεία της πλέον είναι σταθερή και η ηθοποιός φαίνεται να αντιμετωπίζει το περιστατικό με θετική διάθεση, υπενθυμίζοντας ότι ακόμα και οι μεγαλύτερες στιγμές της ζωής μπορεί να ανατραπούν από μικρές, απρόβλεπτες καταστάσεις.