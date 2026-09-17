Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 35χρονη Σαϊρένα Αν Κουάστ συνελήφθη στις 30 Αυγούστου στη Μινεσότα, καθώς κατηγορείται για κλοπή μπαταριών ηλεκτρικών εργαλείων από κατάστημα.

Η φωτογραφία σύλληψής της έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της εντυπωσιακής ομοιότητάς της με την τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ.

Εργαζόμενος του καταστήματος αναγνώρισε την 35χρονη από προηγούμενο περιστατικό κλοπής και ενημέρωσε άμεσα τις τοπικές αστυνομικές Αρχές.

Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη ημέρα της σύλληψής της, έχοντας ήδη καταγεγραμμένο ιστορικό με τον νόμο από παλαιότερες υποθέσεις.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκ προκαλεί η φωτογραφία σύλληψης μιας 35χρονης γυναίκας, η οποία έγινε viral εξαιτίας της εντυπωσιακής ομοιότητάς της με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Η Σαϊρένα Αν Κουάστ, από το Σεντ Κλάουντ της Μινεσότα, συνελήφθη στις 30 Αυγούστου, καθώς φέρεται να έκλεψε από κατάστημα δύο διπλές συσκευασίες μπαταριών για ηλεκτρικά εργαλεία, συνολικής αξίας περίπου 580 δολαρίων.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει η ποινική καταγγελία που επικαλείται το «The Watch MN», εργαζόμενος του καταστήματος φέρεται να αναγνώρισε την 35χρονη από κλοπή που είχε καταγραφεί δύο ημέρες νωρίτερα και στη συνέχεια ενημέρωσε τις Αρχές.

Η Κουάστ φέρεται να παραδέχθηκε ότι πήρε τις μπαταρίες και οδηγήθηκε στη σύλληψη με την κατηγορία της κλοπής. Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν θα αποκτούσε τόσο μεγάλη δημοσιότητα αν δεν υπήρχε ένας απρόσμενος λόγος.

Minnesota shoplifter's mugshot goes viral for striking resemblance to Jennifer Lopez https://t.co/idTVZ6D5xj pic.twitter.com/duouBfbLc3 — New York Post (@nypost) September 17, 2026

«Είναι η Τζένιφερ Λόπεζ;»

Η φωτογραφία σύλληψης της Κουάστ, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ράιτ, προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων εξαιτίας της ομοιότητάς της με την Τζένιφερ Λόπεζ.

«Για μια στιγμή νόμιζα ότι ήταν η J.Lo», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε με χιούμορ ότι πρόκειται για «glitch στο Matrix».

Η εικόνα άρχισε γρήγορα να κυκλοφορεί στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τα χαρακτηριστικά της 35χρονης και την ομοιότητά της με τη διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιό.

Advertisement

«Jenny from D-Block»

Η σύνδεση με την Τζένιφερ Λόπεζ έδωσε, όπως ήταν αναμενόμενο, αφορμή και για αρκετά λογοπαίγνια γύρω από τη γνωστή επιτυχία της «Jenny from the Block».

JLo's Doppelganger: A Minnesota shoplifter’s mugshot goes viral for her striking resemblance to Jennifer Lopez. It’s Jenny from the jail block.



Cyrena Anne Quast, 35, was arrested on Aug. 30 after she was accused of stealing two double packs of power tool batteries worth around… pic.twitter.com/BqNAaNjg3i — Saint James Hartline (@JamesHartline) September 17, 2026

«Στη φυλακή είναι γνωστή ως Jenny from D-Block!», έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Η Jenny πρέπει να έχει περπατήσει πολύ στο block».

Advertisement

Ένα ακόμη σχόλιο, με χιουμοριστική διάθεση, καλούσε την ίδια την Τζένιφερ Λόπεζ να εμφανιστεί και να υποβληθεί σε τεστ DNA, ώστε να διαπιστωθεί αν η Κουάστ είναι η… άγνωστη αδελφή της.

Αφέθηκε ελεύθερη – Το παρελθόν της με τον νόμο

Η 35χρονη αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη ημέρα της σύλληψής της, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Παράλληλα, διαδικτυακές καταγραφές που επικαλούνται σχετικά δημοσιεύματα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη σύλληψη δεν αποτελεί την πρώτη φορά που η Κουάστ βρίσκεται αντιμέτωπη με τις Αρχές.

Advertisement

Στο παρελθόν φέρεται να έχει συλληφθεί για υποθέσεις που αφορούν κατοχή ναρκωτικών, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, διαφυγή από την αστυνομία και παροχή ψευδών στοιχείων, ενώ εμφανίζονται και αρκετές τροχαίες παραβάσεις στο ιστορικό της.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η υπόθεση απέκτησε πολύ μεγαλύτερη έκταση στο Διαδίκτυο για έναν λόγο που κανείς δεν θα περίμενε: τη φωτογραφία σύλληψης μιας 35χρονης από τη Μινεσότα, η οποία έκανε χιλιάδες χρήστες να αναρωτηθούν αν κοιτούν την Τζένιφερ Λόπεζ ή μια εντυπωσιακά όμοια σωσία της.

Advertisement

Advertisement