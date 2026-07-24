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Η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε με ειλικρίνεια για το τι θεωρεί πραγματικά ελκυστικό σε έναν άντρα, ξεκαθαρίζοντας πως η γοητεία δεν κρύβεται στα χρήματα ή στα ακριβά αποκτήματα, αλλά στις καθημερινές πράξεις φροντίδας και σεβασμού.

Η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στην Ταορμίνα της Ιταλίας για το εντυπωσιακό σόου του οίκου Dolce & Gabbana, όπου ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Ανάμεσα στα τραγούδια της, απευθύνθηκε στο κοινό και μοιράστηκε μια προσωπική άποψη που προκάλεσε έντονη ανταπόκριση.

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Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Page Six, η Λόπεζ υποστήριξε ότι οι γυναίκες δεν χρειάζονται έναν άντρα που θα τις κατακλύζει με ακριβά δώρα, παρότι παραδέχθηκε πως τέτοιες κινήσεις είναι ευχάριστες.

«Δεν είναι το ρολόι, δεν είναι το αυτοκίνητο και δεν είναι το ιδιωτικό τζετ», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αυτά μπορεί να εντυπωσιάζουν, όμως δεν είναι εκείνα που κάνουν έναν άνθρωπο πραγματικά ελκυστικό.

Jennifer Lopez revealed what she thinks actually makes men sexy during her Dolce & Gabbana Alta Moda performance in Taormina, Italy. pic.twitter.com/YVdR3zKGcA — Page Six (@PageSix) July 23, 2026

Στη συνέχεια αποκάλυψε τι θεωρεί η ίδια πιο σημαντικό σε μια σχέση. Όπως είπε, το να στρώνει ένας άντρας το κρεβάτι το πρωί ή να πλένει τα πιάτα όταν η σύντροφός του είναι κουρασμένη στο τέλος της ημέρας είναι οι κινήσεις που δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον και, κατά τη γνώμη της, είναι πολύ πιο «σέξι» από κάθε πολυτελές δώρο.

Η τοποθέτησή της απέσπασε το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων, με τα λόγια της να γίνονται γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.