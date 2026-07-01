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Η Τζένιφερ Λόπεζ τοποθετήθηκε δημόσια για το θέμα των χωρισμών και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν ως αφετηρία προσωπικής εξέλιξης, δύο χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο διαδικτυακό talk show Subway Takes, η Λόπεζ μίλησε με ειλικρίνεια για τις εμπειρίες της στις σχέσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι ερωτικές απογοητεύσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αποτυχίες, αλλά ως ευκαιρίες για επαναπροσδιορισμό και προσωπική ανάπτυξη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι χωρισμοί δεν είναι αποτυχία. Πιστεύω ειλικρινά ότι είναι η αφετηρία για τον επόμενο, καλύτερο εαυτό σου».

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Η ίδια συνέχισε εκφράζοντας την άποψη ότι οι χωρισμοί θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με λιγότερη στενοχώρια και περισσότερο θετική διάθεση, καθώς συχνά αποτελούν αποτέλεσμα μιας συνειδητής απόφασης που οδηγεί σε μια καλύτερη ισορροπία για όλους τους εμπλεκόμενους. «Θα έπρεπε να κάνουμε πάρτι όταν χωρίζουμε», σημείωσε, προσθέτοντας πως μια τέτοια εξέλιξη δείχνει ότι κάποιος πήρε μια ώριμη απόφαση για τη ζωή του.

Jennifer Lopez Says 'Breakups Are Not a Failure' Two Years After Divorce from Ben Affleck https://t.co/PZRtM5ReEs June 30, 2026

Σε πιο αιχμηρό τόνο, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι σε μια σχέση εκείνος που πληγώνει τους άλλους τελικά χάνει περισσότερα, τονίζοντας πως «αν στη ζωή σου ραγίζεις καρδιές, τότε είσαι ο χαμένος».

Η Τζένιφερ Λόπεζ, που έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα μέσα ενημέρωσης με την προσωπική της ζωή, είχε παντρευτεί τον Μπεν Άφλεκ το 2022, ενώ το ζευγάρι χώρισε δύο χρόνια αργότερα. Στο παρελθόν, υπήρξε επίσης παντρεμένη με τον Μαρκ Άντονι, με τον οποίο απέκτησε δίδυμα παιδιά.