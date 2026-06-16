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Οι θεωρίες συνωμοσίας ήταν πάντα δημοφιλείς διεθνώς, και στην εποχή των social media τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα πιο ακραία, καθώς εμφανίζονται για τα πάντα και εξαπλώνονται ταχύτατα: Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη για σωσία της Σακίρα στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια εμφανίστηκε επί σκηνής στην Πόλη του Μεξικού για να τραγουδήσει το «Dai Dai» στις 11 Ιουνίου, προκαλώντας σάλο στα social media, καθώς εμφανίστηκαν κάποιοι που έλεγαν ότι είχε σωσία (body double), υποστηρίζοντας ότι δεν φάνηκε να έχει την ενέργεια που έχει συνήθως και αναλύοντας κάθε λεπτομέρεια. Κάποιοι είπαν ότι έμοιαζε διαφορετική στο πρόσωπο και στο σώμα, ενώ άλλοι σχολίασαν τα γυαλιά ηλίου. Αρκετοί ωστόσο υπέδειξαν τους…γοφούς (άλλωστε “Hips don’t lie” που λέει και το τραγούδι της ίδιας), λέγοντας ότι η κίνηση δεν ήταν το ίδιο ρευστή ή «ζωντανή» όπως συνήθως.

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Esa no es Shakira.

Vean como se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai…

Esa es una doble.

Shakira les mintió a todo el mundo. pic.twitter.com/c3nxeCBufQ — TermoEcu 🇪🇨🇪🇦🎙⚽️ (@TermoEcu2021) June 11, 2026

Η όλη ιστορία φαίνεται πως δεν πέρασε απαρατήρητη από την ίδια πάντως: Εμφανιζόμενη σε συναυλία στις 15 Ιουνίου, η Σακίρα έβγαλε γελώντας τα γυαλιά ηλίου που φορούσε, σε κάτι που ερμηνεύτηκε και ως απάντηση στις συγκεκριμένες φημολογίες.

شاكيرا تضحك وتنزع نظارتها في عرضها المباشر بالأمس بسبب انها تذكرت إتهام الجمهور بجلب بديلة لها في اداء كأس العالم 😭! pic.twitter.com/d6nDg91pK9 — Celebs Arabic (@Celebs__Arabic) June 15, 2026