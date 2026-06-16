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Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παραδέχτηκαν πως μέλη του προσωπικού της κατηγορήθηκαν για σεξουαλική κακοποίηση τουλάχιστον 58 Σουδανών προσφύγων που είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους λόγω του εμφυλίου πολέμου.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, κορίτσια νεαρής ηλικίας έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης σε κάποιες περιπτώσεις, και συχνά προσφέρονταν τρόφιμα ή δουλειές με αντάλλαγμα σεξ.

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Τα επίμαχα περιστατικά έλαβαν χώρα στο ανατολικό Τσαντ και ανάγονται στο 2024. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είπαν ότι αποπέμφθηκαν 18 άτομα, μα είπαν στο Associated Press πως δεν ήταν σε θέση να ταυτοποιήσουν κάποιους από τους άλλους φερόμενους δράστες. Επίσης, διαπιστώθηκαν μοτίβα εκμετάλλευσης που μπορεί να αντιστοιχούν σε trafficking, όπως αναφερόταν σε εσωτερική έκθεση.

Κάποια από τα θύματα επέλεξαν να μη μιλήσουν για το θέμα επειδή φοβήθηκαν ότι θα εμποδιζόταν η πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας αρωγή ως αντίποινα. Αυτοί που το έκαναν σε κάποιες περιπτώσεις δεν έλαβαν απαντήσεις ή στήριξη, παραδέχονταν στην έκθεση οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ενώ οι επίσημες διαδικασίες αποδείχτηκαν σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικές.

Στο Σουδάν άρχισε εμφύλιος πόλεμος πριν από τρία χρόνια, στο πλαίσιο μιας σκληρής σύγκρουσης ανάμεσα στον στρατό και την παραστρατιωτική οργάνωση RSF (Rapid Support Forces). Αυτή τη στιγμή θεωρείται η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο, με πάνω από 11 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι νεκροί θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον 150.000 και μπορεί να φτάνουν τις 400.000.