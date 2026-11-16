Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθούν στις 19 Νοεμβρίου 2026 στη Σενζέν της Κίνας, στο περιθώριο της συνόδου APEC.

Οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα πυρηνικού ελέγχου και την κρίση στο Ιράν, αν και η επίσημη ατζέντα παραμένει ανοιχτή και δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες συμφωνίες.

Η συνάντηση προκαλεί διεθνή συζήτηση για το ενδεχόμενο μιας νέας γεωπολιτικής αναδιάταξης, αν και το Κρεμλίνο και αναλυτές υποβαθμίζουν τις συγκρίσεις με τη Γιάλτα.

Κάθε πλευρά επιδιώκει διαφορετικούς στόχους, με τις ΗΠΑ να εστιάζουν στην ασφάλεια, τη Ρωσία στη διπλωματική προβολή και την Κίνα στην ανάδειξη της οικονομικής της ισχύος.

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Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν στη Σενζέν της Κίνας, στο περιθώριο της συνόδου APEC. Η συνάντηση έχει επιβεβαιωθεί από την αμερικανική, τη ρωσική και την κινεζική πλευρά, αλλά η αναλυτική ατζέντα παραμένει ανοιχτή. Η σύγκριση με τη Γιάλτα του 1945 είναι ισχυρός πολιτικός συμβολισμός, όχι τεκμηριωμένη συμφωνία για διανομή του κόσμου.

Η αμερικανική κάλυψη: Reuters, Associated Press, CBS News

Το Reuters, σε ανάλυση της 14ης Νοεμβρίου, εξετάζει το ενδεχόμενο μιας «νέας Γιάλτας» αλλά υπογραμμίζει τις διαφορές συμφερόντων: ο Τραμπ επιδιώκει πυρηνική συμφωνία, ο Πούτιν θέλει να προωθήσει τη ρωσική θέση για την Ουκρανία και ο Σι δεν επιθυμεί να εγκλωβιστεί σε ανεπιθύμητες δεσμεύσεις. Το Associated Press αναδεικνύει τον πρωτοφανή συμβολισμό της τριμερούς και τις χαμηλές προσδοκίες για άμεσα αποτελέσματα. Το CBS News μεταδίδει ότι οι προτεραιότητες του Λευκού Οίκου είναι τα πυρηνικά και ο πόλεμος στο Ιράν, όχι η Ουκρανία.

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Η κινεζική γραμμή: Xinhua και Global Times

Η επίσημη κινεζική επιβεβαίωση στις 16 Νοεμβρίου δεν συνοδεύτηκε από λεπτομερή κατάλογο θεμάτων. Η κάλυψη από το Xinhua και την Global Times κινείται σε προσεκτικούς τόνους. Για το Πεκίνο, η σύνοδος είναι ευκαιρία προβολής της οικονομικής και τεχνολογικής του ισχύος. Η Κίνα αντιστέκεται στην ιδέα ισότιμων πυρηνικών περιορισμών, επειδή το οπλοστάσιό της παραμένει μικρότερο από εκείνα ΗΠΑ και Ρωσίας.

Η ρωσική οπτική: TASS και Κρεμλίνο

Το πρακτορείο TASS μετέδωσε την επιβεβαίωση της συνάντησης από τη Μόσχα. Η συμμετοχή Πούτιν δίπλα στους άλλους δύο ηγέτες προσφέρει στη Ρωσία σημαντική διπλωματική προβολή. Το Κρεμλίνο έχει απορρίψει την αναλογία με τη Γιάλτα, υποστηρίζοντας ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να επιβληθεί σε τρίτες χώρες. Παράλληλα, η Ουκρανία παραμένει καίριο ρωσικό στρατηγικό συμφέρον.

Η ευρωπαϊκή ματιά: Financial Times, Le Monde και Deutsche Welle

Οι Financial Times συζητούν την πιθανότητα μιας «Γιάλτας 2.0», με προσοχή όμως στις πραγματικές δυνατότητες συμφωνίας. Η Le Monde επισημαίνει ότι οι τρεις ηγέτες μπορούν να ωφεληθούν επικοινωνιακά, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αναδιάταξη της διεθνούς τάξης. Η Deutsche Welle εξετάζει το δίλημμα του Πεκίνου: στενή σχέση με τη Ρωσία, αλλά ανάγκη διατήρησης δεσμών με την Ευρώπη. Ο Γερμανός πρόεδρος Σταϊνμάιερ ανέφερε ότι ο Σι θεωρεί πως οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε συζήτηση για την Ουκρανία.

Η επίσημη ατζέντα: πυρηνικά και Ιράν

Μετά τη λήξη της New START τον Φεβρουάριο του 2026, ο έλεγχος των πυρηνικών εξοπλισμών αποκτά νέα σημασία. Ο Τραμπ επιθυμεί τριμερή διαπραγμάτευση, ενώ η Κίνα θεωρεί άδικο να δεσμευτεί με όρους αντίστοιχους των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων. Ο πόλεμος στο Ιράν και η ασφάλεια της Μέσης Ανατολής αποτελούν επίσης προτεραιότητες της Ουάσιγκτον. Καμία συγκεκριμένη συμφωνία δεν έχει προαναγγελθεί.

Τι βρίσκεται πίσω από την ατζέντα: ενέργεια, εδάφη, τεχνολογία

Η ενέργεια είναι το γεωοικονομικό υπόστρωμα: οι ΗΠΑ εξάγουν LNG, η Ρωσία διαθέτει μεγάλους υδρογονάνθρακες και η Κίνα χρειάζεται ασφαλείς εισαγωγές. Η κρίση στο Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ επηρεάζουν τις τιμές και τις θαλάσσιες μεταφορές. Τα εδαφικά ζητήματα της Ουκρανίας και η Ταϊβάν συνδέονται με την ασφάλεια μικρότερων κρατών, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για συμφωνημένη «μοιρασιά». Σπάνιες γαίες, ημιαγωγοί και αλυσίδες εφοδιασμού προσθέτουν άλλο ένα πεδίο διαπραγμάτευσης.

Η Ελλάδα, η Κύπρος και το ερώτημα της νέας Γιάλτας

Για Αθήνα και Λευκωσία, το διακύβευμα είναι η ισχύς του διεθνούς δικαίου, η αποτροπή αλλαγής συνόρων με βία και η ενεργειακή σταθερότητα. Μια τριμερής συνεννόηση που θα αποκλιμάκωνε συγκρούσεις θα μπορούσε να είναι θετική. Αν όμως ενίσχυε τη λογική αποκλειστικών σφαιρών επιρροής, θα δημιουργούσε επικίνδυνα προηγούμενα. Η «νέα Γιάλτα» παραμένει υπόθεση και φόβος, όχι επιβεβαιωμένο σχέδιο. Η ουσία θα φανεί στις ανακοινώσεις και, κυρίως, στις πράξεις που θα ακολουθήσουν.

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Διεθνείς πηγές τεκμηρίωσης

Reuters – A new Yalta? (14/11/2026)

https://www.reuters.com/world/china/new-yalta-trump-putin-push-meeting-that-xi-is-wary-hosting-2026-11-14/

Reuters – Rubio και Wang Yi για πυρηνικό αφοπλισμό (11/11/2026)

https://www.reuters.com/world/china/chinas-foreign-minister-says-call-with-rubio-was-positive-constructive-2026-11-11/

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Associated Press – Τριμερής σύνοδος και προσδοκίες

https://apnews.com/article/685503bde099612212fb9d6f716422e4

CBS News – Ατζέντα πυρηνικών και Ιράν (14/11/2026)

https://www.cbsnews.com/news/trump-putin-xi-jinping-meeting-china-us-russia-talks/

Deutsche Welle – Το δίλημμα της Κίνας

https://amp.dw.com/en/beijing-faces-its-russia-dilemma-amid-talk-of-xi-trump-putin-summit/a-79942427

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