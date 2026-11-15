Τραμπ: «Η κυβέρνηση Μπάιντεν υπεύθυνη για το χάος στις αερομεταφορές» - Πηγή: Reuters

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Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την προκάτοχη κυβέρνηση του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν ως υπεύθυνη για το χάος που προκλήθηκε την Παρασκευή στην εναέρια κυκλοφορία στις ΗΠΑ με την ακύρωση χιλιάδων πτήσεων και την ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών.

Στα πρώτα του σχόλια για την καθήλωση που διέταξαν οι αρχές αεροσκαφών μετά από τεχνική βλάβη, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «καταστροφική» τη διαχείριση των αερομεταφορών από την κυβέρνηση Μπάιντεν. «Ό,τι άγγιξαν χάλασε», έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.

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Αναφέρθηκε σε «τεράστια χρηματικά ποσά που δαπανθήκαν απερίσκεπτα, κάνοντας ένα ήδη παλιό και κατεστραμμένο σύστημα ακόμη χειρότερο από ό,τι ήταν στην αρχή».

Προβλήματα συνέχιζαν να υπάρχουν σήμερα στις εναέριες μεταφορές στη χώρα, αλλά αναμένεται να υποχωρήσουν μέχρι αύριο, μετά από τη βλάβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε παλαιές υποδομές που οδήγησε στην αναστολή όλων των πτήσεων.

Σε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο γεγονός, η καθήλωση αεροσκαφών για περισσότερες από τέσσερις ώρες το απόγευμα της Παρασκευής προκάλεσε εκτεταμένο χάος στα αεροδρόμια.

Μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου, περισσότερες από 18.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και χιλιάδες άλλες καθυστέρησαν. Περισσότερες από 1.500 επιπλέον πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα το πρωί και σχεδόν 3.000 καθυστέρησαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Αν η κατάσταση βελτιωθεί σήμερα, «πιθανότατα θα δούμε τα πράγματα να επιστρέφουν στο φυσιολογικό τη Δευτέρα», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, στο ABC News.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ