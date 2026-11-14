Ιράν: Σχέδιο επίθεσης με drones κατά του Τραμπ αποκαλύπτει ισραηλινό δημοσίευμα – Οι προειδοποιήσεις της Μοσάντ στη CIA - Πηγή: Reuters

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Πληροφορίες για πιθανό ιρανικό σχέδιο επίθεσης με drones, με στόχο τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, φέρονται να έχουν κινητοποιήσει τις υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ, οδηγώντας στην ενίσχυση των μέτρων προστασίας.

Όπως αναφέρει η ισραηλινή εφημερίδα Israel Hayom, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του, ενώ υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του έχουν μεταφερθεί σε χώρους με αυξημένα επίπεδα ασφαλείας. Ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

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Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται ανώτερους αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η Μοσάντ παρέδωσε στη CIA συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το φερόμενο σχέδιο. Η διαβίβαση των στοιχείων έγινε έπειτα από αίτημα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, προκειμένου να εξεταστεί και να επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία της απειλής.

Israeli intelligence warns of Iranian plot to target Trump, top US officials with droneshttps://t.co/SZ0iWTx3Hs November 14, 2026

Οι προειδοποιήσεις της Μοσάντ και τα μέτρα ασφαλείας

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έχουν ήδη ενεργοποιηθεί πρόσθετα μέτρα προστασίας για την αποτροπή ενδεχόμενης επίθεσης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη φύση της απειλής, το ενδεχόμενο χρονοδιάγραμμα μιας επίθεσης ή το κατά πόσο έχει διαπιστωθεί συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία από την ιρανική πλευρά.

Το δημοσίευμα αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα μιας προηγούμενης υπόθεσης, την οποία είχε αναδείξει το Reuters τον περασμένο Αύγουστο. Τότε είχαν καταγραφεί διαφορετικές εκτιμήσεις μεταξύ αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τις απειλές κατά της ζωής του Αμερικανού προέδρου.