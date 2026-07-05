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Το τίμημα της συμφωνίας διαμορφώθηκε σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από την αρχική αποτίμηση των 500 εκατομμυρίων ευρώ λόγω της ιδιαίτερης φύσης του συγκροτήματος.

Ο νέος ιδιοκτήτης σχεδιάζει να μετατρέψει την έκταση, η οποία περιλαμβάνει πολυτελείς υποδομές και συστήματα ασφαλείας, σε έναν υπερπολυτελή τουριστικό προορισμό υψηλού εισοδήματος.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αλλάξει τον χαρακτήρα του ακινήτου, καθιστώντας έναν χώρο απόλυτης ιδιωτικότητας προσβάσιμο σε πελάτες υψηλού τουρισμού παγκοσμίως.

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Η διάσημη Villa Certosa, το ιστορικό παραθαλάσσιο κτήμα που συνδέθηκε όσο λίγα με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, αλλάζει πλέον ιδιοκτησία και μπαίνει σε μια νέα φάση της ιστορίας της. Το ακίνητο στη Σαρδηνία πέρασε στον πρώην πρωθυπουργό του Κατάρ, Χαμάντ μπιν Τζάσιμ μπιν Τζαμπέρ Αλ Θάνι, έναν από τους πιο ισχυρούς επενδυτές στον χώρο των πολυτελών ακινήτων παγκοσμίως, έναντι περίπου 395 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία, σύμφωνα με ιταλικά οικονομικά μέσα, έκλεισε σε τιμή σημαντικά χαμηλότερη από την αρχική αποτίμηση που είχε αγγίξει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που δείχνει το πόσο δύσκολη ήταν η πώληση ενός τόσο μεγάλου και ιδιαίτερου συγκροτήματος. Το κτήμα πέρασε στους κληρονόμους του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού μετά τον θάνατό του και παρέμεινε για χρόνια ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ακίνητα της Μεσογείου.

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Ο νέος ιδιοκτήτης δεν είναι άγνωστος στον χώρο των υπερπολυτελών επενδύσεων. Ο σεΐχης Χαμάντ έχει χτίσει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων και ξενοδοχείων σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, ενώ το ενδιαφέρον του για τη Σαρδηνία είναι μακροχρόνιο, καθώς συχνά επισκέπτεται την περιοχή με το ιδιωτικό του γιοτ. Το σχέδιό του για τη Villa Certosa, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η μετατροπή της σε έναν υπερπολυτελή τουριστικό προορισμό που θα απευθύνεται σε πελάτες υψηλού εισοδήματος από όλο τον κόσμο.

Το ακίνητο από μόνο του μοιάζει περισσότερο με αυτόνομη μικρή πόλη παρά με ιδιωτική κατοικία. Εκτείνεται σε τεράστια έκταση στη βόρεια Σαρδηνία και περιλαμβάνει πολλαπλές βίλες, κεντρικό συγκρότημα με δεκάδες δωμάτια, καθώς και υποδομές που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και σε κορυφαία ξενοδοχεία. Πισίνες, τεχνητές λίμνες, αθλητικές εγκαταστάσεις και εκτεταμένοι κήποι με χιλιάδες φυτά συνθέτουν ένα τοπίο που σχεδιάστηκε εξαρχής για απόλυτη ιδιωτικότητα και πολυτέλεια.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν και οι υποδομές ασφαλείας που έχουν ενσωματωθεί στο συγκρότημα. Από υπόγειες διαδρομές που οδηγούν προς τη θάλασσα μέχρι ειδικά καταφύγια, η Villa Certosa είχε σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει πλήρη απομόνωση και προστασία. Αυτά τα στοιχεία, μαζί με την τεράστια έκταση και την ιστορική της φήμη, είναι και ο λόγος που παραμένει ένα από τα πιο ακριβά ακίνητα στην Ευρώπη σε επίπεδο συντήρησης, με ετήσια έξοδα που φτάνουν σε εκατομμύρια ευρώ.

Η μετατροπή της σε ξενοδοχειακή μονάδα, εφόσον προχωρήσει όπως σχεδιάζεται, αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον χαρακτήρα της περιοχής, ανοίγοντας για πρώτη φορά στο κοινό έναν χώρο που για δεκαετίες αποτελούσε σύμβολο ιδιωτικής ισχύος και πολιτικής ιστορίας. Η Σαρδηνία, ήδη δημοφιλής προορισμός υψηλού τουρισμού, ενδέχεται να αποκτήσει έτσι έναν ακόμη πιο εμβληματικό πόλο έλξης στην κορυφή της πολυτελούς φιλοξενίας.