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Η αμερικανική εταιρεία πολυτελών ακινήτων Carolwood Partners, με έδρα το Μπέβερλι Χιλς, δημιούργησε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα αφιερωμένη αποκλειστικά στο ακίνητο, παρουσιάζοντας εικόνες από τη βίλα και τους τεράστιους χώρους του κτήματος που αποτέλεσε το προσωπικό καταφύγιο του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας.

Η παρουσίαση περιγράφει τη Βίλα Σερτόσα ως «έναν χώρο πολυτέλειας», αποτυπώνοντας το μέγεθος μιας ιδιοκτησίας που δεν μοιάζει με απλή κατοικία, αλλά περισσότερο με έναν ιδιωτικό κόσμο απομονωμένο από την υπόλοιπη πραγματικότητα.

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Το κτήμα εκτείνεται σε περίπου 580.000 τετραγωνικά μέτρα, έκταση μεγαλύτερη ακόμη και από το κράτος του Βατικανού. Στο εσωτερικό του βρίσκονται επτά εξωτερικές πισίνες, εγκαταστάσεις σπα, επτά ανεξάρτητες βίλες φιλοξενίας, μικρότερα εξοχικά κτίσματα, γήπεδα ποδοσφαίρου και γκολφ, παιδικές χαρές, βοτανικός κήπος, ελικοδρόμιο, τεχνητό ηφαίστειο αλλά και ένα πυρηνικό καταφύγιο.

Η κεντρική κατοικία διαθέτει 14 υπνοδωμάτια και 14 μπάνια, ενώ η συνολική στεγασμένη επιφάνεια όλων των κτιρίων φτάνει περίπου τα 4.500 τετραγωνικά μέτρα.

Η αξία της Βίλας Σερτόσα αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο συζήτησης στη διεθνή αγορά ακινήτων. Η διαδικασία πώλησης έχει ανατεθεί στη Sotheby’s International Realty, με συνεργασία της Knight Castle Real Estate για την αγορά της Μέσης Ανατολής και της Carolwood Partners για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη τιμή, εκτιμήσεις της αγοράς ανεβάζουν την αξία του ακινήτου από περίπου 300 έως και 500 εκατομμύρια ευρώ.

Το κόστος διατήρησης αυτού του ιδιωτικού «παλατιού» είναι αντίστοιχα τεράστιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα έξοδα για προσωπικό, κηπουρούς, τεχνική υποστήριξη, φόρους και λειτουργία μπορούν να πλησιάσουν το 1 εκατομμύριο ευρώ τον μήνα.

Η ιστορία της βίλας ξεκινά τη δεκαετία του 1980, όταν ο Μπερλουσκόνι απέκτησε την αρχική ιδιοκτησία, η οποία ήταν γνωστή ως Βίλα Μοναστέρο. Με τα χρόνια, ο Ιταλός επιχειρηματίας και πολιτικός αγόρασε γειτονικές εκτάσεις και κατοικίες, επεκτείνοντας σταδιακά το κτήμα μέχρι τη σημερινή του μορφή.

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Η Βίλα Σερτόσα δεν ήταν απλώς μια εξοχική κατοικία. Για χρόνια αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ανεπίσημα κέντρα επαφών της ιταλικής πολιτικής σκηνής.

Κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων του Μπερλουσκόνι, ιδιαίτερα μεταξύ 2001 και 2011, η βίλα φιλοξένησε συναντήσεις με κορυφαίους ηγέτες του κόσμου. Στους επισκέπτες της περιλαμβάνονταν ο Τζορτζ Μπους, ο Τόνι Μπλερ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο και ο Μίρεκ Τοπολάνεκ.

Το 2004, κυβερνητικό διάταγμα χαρακτήρισε την ιδιοκτησία «εναλλακτική έδρα υψηλής ασφαλείας» για την προστασία του Ιταλού πρωθυπουργού, αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο που είχε αποκτήσει.

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Παράλληλα, η βίλα βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της προσωπικής ζωής του Μπερλουσκόνι. Οι φωτογραφίες του φωτορεπόρτερ Αντονέλο Τζαπάντου, που δημοσιεύθηκαν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, είχαν προκαλέσει έντονες συζητήσεις καθώς αποκάλυπταν στιγμές από ιδιωτικές συγκεντρώσεις στο κτήμα.

Μετά τον θάνατο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι το 2023, η Βίλα Σερτόσα πέρασε στους κληρονόμους του, οι οποίοι αποφάσισαν να αναζητήσουν νέο ιδιοκτήτη για το ιστορικό ακίνητο.

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Κατά καιρούς έχουν ακουστεί ονόματα πιθανών αγοραστών, από τον σουλτάνο του Μπρουνέι μέχρι επενδυτές από τη Μέση Ανατολή και μεγάλους διεθνείς ξενοδοχειακούς ομίλους. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει συμφωνία.

Η δημοσίευση του νέου φωτογραφικού υλικού αλλάζει τα δεδομένα, καθώς επιτρέπει για πρώτη φορά σε ένα ευρύτερο κοινό να δει λεπτομερώς ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα ακίνητα της Ευρώπης.

Η Βίλα Σερτόσα παραμένει ένα σύμβολο της εποχής Μπερλουσκόνι: ένας χώρος όπου η πολιτική, η επιχειρηματική δύναμη και η προσωπική ζωή συναντήθηκαν σε ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία.

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