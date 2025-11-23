Ένα απίθανο βίντεο έχει γίνει viral παγκοσμίως, καταγράφοντας μια ομάδα ρακούν που προσπάθησαν να… εξαφανιστούν μένοντας εντελώς ακίνητα.
Στις ΗΠΑ, ιδιοκτήτες ενός σπιτιού άκουσαν περίεργους θορύβους από το γκαράζ τους και πήγαν να δουν τι συμβαίνει. Εκεί βρήκαν μια μικρή «συμμορία» ρακούν να έχει τρυπώσει στον χώρο.
Μόλις τα ζώα αντιλήφθηκαν ότι τα εντόπισαν, πάγωσαν αμέσως σε διάφορες στάσεις, σαν να προσπαθούσαν να πείσουν όλους ότι… δεν υπάρχουν. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο αστείο που το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.