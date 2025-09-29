Η Βρετανία ενδέχεται να βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία, προειδοποιεί η πρώην επικεφαλής της MI5 (σ.σ η υπηρεσία αντικατασκοπείας και ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείο), επισημαίνοντας τον αυξανόμενο αριθμό κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και τις πράξεις σαμποτάζ αλλά και τις ρωσικές μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Ελάιζα Μάνινγκχαμ-Μπούλερ, η οποία ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας μεταξύ 2002 και 2007, δήλωσε ότι η Μόσχα ενδέχεται να διεξάγει ένα διαφορετικό είδος σύγκρουσης εναντίον της Δύσης, επαναλαμβάνοντας τα σχόλια της ειδικού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πρώην αναπληρώτριας βοηθού του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Φιόνα Χιλ.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια στιγμή που αυξάνεται η ανησυχία στο Λονδίνο για τις τακτικές υβριδικού πολέμου – ένα συνδυασμό κυβερνοπολέμου, παραπληροφόρησης και στοχευμένης βίας.

Η βαρόνη Μάνινγκχαμ-Μπούλερ, δήλωσε σε podcast «Η Φιόνα Χιλ μπορεί να έχει δίκιο όταν λέει ότι βρισκόμαστε ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία. Είναι ένα διαφορετικό είδος πολέμου, αλλά η εχθρότητα, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι φυσικές επιθέσεις και οι δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών είναι εκτεταμένες».

Η πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, η οποία εργάστηκε στην MI5 για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, θυμήθηκε τη συνάντησή της με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2005, σε μια εποχή που το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθούσε να φέρει τη Μόσχα πιο κοντά στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας.

Former MI5 chief Baroness Manningham-Buller believes Britain may already be at war with Russia https://t.co/SLRgEyUmuL — Strategic Defence Initiatives (@StratDefIntUK) September 29, 2025

«Όλοι ελπίζαμε ότι το παρελθόν της Ρωσίας δεν θα επαναλαμβανόταν και ότι, με το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης, θα είχαμε έναν πιθανό εταίρο. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Πούτιν παρευρέθηκε μαζί μας στη σύνοδο κορυφής της G8 το 2005. Τον συνάντησα όταν επέστρεψε στο Λονδίνο.

«Στην πραγματικότητα, όμως, κάναμε λάθος, γιατί η Ρωσία είναι εξαιρετικά εχθρική προς τη Δύση… Δεν περίμενα ότι μέσα σε ένα χρόνο θα διέταζε τη δολοφονία του [Αλεξάντερ] Λιτβινένκο στους δρόμους του Λονδίνου».

Υπενθυμίζετε ότι το 2006, ο Ρώσος αποστάτης Αλεξάντερ Λιτβινένκο, πρώην πράκτορας της KGB και της μετασοβιετικής υπηρεσίας που την διαδέχθηκε, της FSB, αρρώστησε σοβαρά στο Λονδίνο μετά από την κατανάλωση τσαγιού που περιείχε ραδιενεργό πολώνιο-210. Πέθανε τρεις εβδομάδες αργότερα. Μια βρετανική έρευνα διαπίστωσε ότι Ρώσοι πράκτορες είχαν σκοτώσει τον Λιτβινένκο, πιθανώς με την έγκριση του Πούτιν, αλλά το Κρεμλίνο αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η βαρόνη Μάνινγκχαμ-Μπούλερ δήλωσε ότι οι ενέργειες της Μόσχας από την έναρξη του πολέμου της κατά της Ουκρανίας το 2022 έχουν καταδείξει το γεγονός ότι το Κρεμλίνο είχε ήδη δεσμευτεί σε μια περίοδο παρατεταμένης εχθρότητας έναντι της Δύσης, αναφέροντας παραδείγματα «σαμποτάζ, συλλογής πληροφοριών, επιθέσεων κατά ατόμων» στη Βρετανία.

Περιέγραψε επίσης την Φιόνα Χιλ, η οποία είναι βιογράφος του Ρώσου προέδρου, συν-συγγραφέας της στρατηγικής αναθεώρησης άμυνας του 2025 του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και πρώην σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ως κάποιον που «πιθανώς γνωρίζει περισσότερα για τον Πούτιν από οποιονδήποτε άλλο».

Μιλώντας στο The Guardian το καλοκαίρι, η Χιλ προειδοποίησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία. «Βρισκόμαστε ήδη σε πολύ μεγάλους μπελάδες», είπε, περιγράφοντας τη γεωπολιτική κατάσταση της Βρετανίας ως εγκλωβισμένη μεταξύ «του βράχου» της Ρωσίας του Πούτιν και «της σκληρής θέσης» των όλο και πιο αναξιόπιστων ΗΠΑ του Τραμπ.

Οι πύραυλοι Tomahawk στα χέρια των Ουκρανών; Το Κρεμλίνο παρακολουθεί αλλά δεν ανησυχεί

To Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι στρατιωτικοί αναλυτές της Ρωσίας παρακολουθούν την πιθανή προμήθεια αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας δεδομένα στόχευσης που παρέχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό δεν θα αλλάξει την κατάσταση στο πεδίο της μάχης.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει ένα αίτημα της Ουκρανίας για την απόκτηση πυραύλων Tomahawk, οι οποίοι έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ.- αρκετά μεγάλη για να χτυπήσουν τη Μόσχα εάν εκτοξευθούν από την Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι δυτικές χώρες θα εμπλακούν άμεσα στον πόλεμο αν προμηθεύσουν δεδομένα στόχευσης και πληροφορίες που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να εκτοξεύσει πυραύλους βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Βανς, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία τα αναλύει προσεκτικά.

«Το ερώτημα, όπως και πριν, είναι το εξής: ποιος μπορεί να εκτοξεύσει αυτούς τους πυραύλους; Μπορούν να τους εκτοξεύσουν μόνο οι Ουκρανοί ή πρέπει να το κάνουν Αμερικανοί στρατιώτες;», είπε.

«Ποιος καθορίζει τους στόχους αυτών των πυραύλων; Η αμερικανική πλευρά ή οι ίδιοι οι Ουκρανοί;», πρόσθεσε ο Πεσκόφ, λέγοντας ότι απαιτείται «πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση».

Σε κάθε περίπτωση, είπε, οι Tomahawk δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα.

«Ακόμα και αν αυτό συμβεί, δεν υπάρχει πανάκεια που να μπορεί να αλλάξει την κατάσταση στο μέτωπο για το καθεστώς του Κιέβου αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει μαγικό όπλο. Και είτε πρόκειται για Tomahawk είτε για άλλους πυραύλους, δεν θα μπορέσουν να αλλάξουν τις ισορροπίες», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ να πουλήσουν πυραύλους Tomahawk σε ευρωπαϊκές χώρες, τους οποίους οι τελευταίες θα στείλουν στην Ουκρανία. Eπίσης, ο Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία επιθυμεί να δημιουργήσει κοινή εναέρια αμυντική ασπίδα για την προστασία από τις απειλές που προέρχονται από τη Ρωσία μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους της, κατά την διάρκεια ομιλίας που απηύθυνε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Warsaw Security Forum.

«Η Ουκρανία προτείνει στην Πολωνία και σε όλους τους εταίρους μας την δημιουργία μίας κοινής απολύτως αξιόπιστης ασπίδας κατά των ρωσικών εναέριων απειλών», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η στάση απέναντι στην Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη έχει αλλάξει.

«Αυτή την στιγμή, η στάση του προέδρου Τραμπ κατά τη γνώμη μου είναι πραγματικά ισορροπημένη και υποστηρίζει τη στάση της Ουκρανίας, αν και αναμφίβολα θέλει να παραμείνει μεσολαβητής ανάμεσα σε εμάς και την Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου», είπε.

Ο Βανς δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή Fox News Sunday ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα είναι εκείνος που θα λάβει την «τελική απόφαση» για το αν θα δώσει το πράσινο φως για τη συμφωνία αυτή.

JD Vance: We’re looking to sell Tomahawk missiles to Europe for Kyiv. Key shift — not just US giving weapons, but Europeans buying them, putting skin in the game.



It invests them in defense and peace. Meanwhile, Russia gains little, economy wrecked, people dying for nothing. 1/ pic.twitter.com/2ZrHXNxF7Q — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) September 28, 2025

Ο Κιθ Κέλογκ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στην Ουκρανία, δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί πως το Κίεβο μπορεί σήμερα να πραγματοποιήσει πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς με στόχο τη Ρωσία.

“Νομίζω ότι διαβάζοντας τι έχει πει ο Τραμπ και διαβάζοντας τι έχει πει ο αντιπρόεδρος Βανς…και τι είπε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο η απάντηση είναι ναι. Χρησιμοποιήστε την ικανότητα πληγμάτων εις βάθος. Δεν υπάρχει άδυτο”, δήλωσε ο Κέλογκ αργότερα χθες στο Fox News.

Αυτές οι δηλώσεις αποτελούν μέρος μιας σημαντικής αλλαγής στον τόνο της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τη σύγκρουση τις τελευταίες ημέρες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Κίεβο θα μπορούσε να «ανακτήσει το έδαφός του στην αρχική του μορφή και ίσως ακόμη και να προχωρήσει περισσότερο» εναντίον της Ρωσίας, έπειτα από μήνες ισχυρισμών ότι η Ουκρανία, αντίθετα, πιθανότατα θα έπρεπε να παραχωρήσει εδάφη.

Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει την Ουκρανία, λέει ο Γερμανός υπουργός Άμυνας

Ο Γερμανός Υπουργός Αμυνας, Μπόρις Πιστόριους, σε τοποθέτησή του για τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι η συνεχιζόμενη συζήτηση περί ειρηνευτικών συμφωνιών αποτελεί κυρίως «ευσεβή πόθο», καθώς, όπως είπε, «οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν φέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα».

«Όλα αυτά δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει κατάπαυση του πυρός και δεν θέλει ειρήνη για την Ουκρανία» δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η πραγματικότητα επιβάλλει αλλαγή προτεραιοτήτων.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας κάλεσε την Ευρώπη να επικεντρωθεί στην ενδυνάμωση της Ουκρανίας και την ενίσχυση της άμυνάς της: «Ο στόχος μας είναι η Ουκρανία να εισέλθει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για μια διαρκή ειρήνη, και για να γίνει αυτό, η Ουκρανία πρέπει να είναι ισχυρή. Αυτή είναι η ευθύνη μας ως Ευρωπαίων. Πρόκειται για καθήκον της εποχής μας» ανέφερε.