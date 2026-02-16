Ένας μόλις 6 μηνών πίθηκος, που ονομάζεται Punch, έγινε viral καθώς εμφανίστηκε να αγκαλιάζει έναν λούτρινο ουρακοτάγκο στον ζωολογικό κήπο της Ιτσικάβα στην Ιαπωνία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το hindustantimes.com, ο Punch, που ανήκει στο είδος των μακάκων, γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2025 αλλά εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του λίγες μέρες μετά. Οι φροντιστές ανέλαβαν την ανατροφή του και τον εισήγαγαν σταδιακά σε άλλους μακάκους, ενώ εκείνος συνεχίζει να κρατά το λούτρινο παιχνίδι του για ασφάλεια.

More information about Punch, the baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan.



He was abandoned by his mother shortly after birth and has been hand‑raised by zookeepers.



They gave him a plush orangutan toy, which he carries everywhere, hugging it while he sleeps, using it for… pic.twitter.com/qn1fO7Wu1n — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 14, 2026

Το βίντεο με τον Punch να αγκαλιάζει το λούτρινο παιχνίδι του

Βίντεο που έγιναν viral δείχνουν τον Punch να αγκαλιάζει τον λούτρινο ουρακοτάγκο ενώ κοιμάται και να τον χρησιμοποιεί ως «ασπίδα» απέναντι σε άλλους νεαρούς μακάκους. Η συγκινητική ιστορία του έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση στο διαδίκτυο, με πολλούς να σχολιάζουν τη σημασία των κοινωνικών δεσμών και της φροντίδας πέρα από τα είδη.

Το προσωπικό του ζωολογικού συνεχίζει να εργάζεται για την ασφαλή ένταξη του Punch στην ομάδα των μακάκων.