Σε «επικράτεια» των κουνελιών έχει μετατραπεί η Οκουνοσίμα, ένα από τα 3.000 νησιά της Εσωτερικής Θάλασσας Σέτο της Ιαπωνίας, όπου τουρίστες μπορούν να κάνουν μια σύντομη βόλτα κατά μήκος της ακτής με αμέτρητα κουνέλια να κυκλοφορούν γύρω τους ανενόχλητα.

Οι χαμογελαστοί τουρίστες με κάμερες στο χέρι δυσκολεύονται να πιστέψουν πόσο κοντά βρίσκονται στους θρυλικούς – αλλά και ευάλωτους – τριχωτούς κατοίκους του νησιού.

Ρηχά μπολ με νερό, τοποθετημένα από εθελοντές, βρίσκονται διάσπαρτα σε σημεία όπου τα περίπου 400-500 κουνέλια του νησιού συγκεντρώνονται περιμένοντας τροφή από τους επισκέπτες, καθώς η φυσική τους διατροφή – φύλλα, φλοιός, ρίζες και γρασίδι – έχει περιοριστεί.

Παρά τη φυσική ομορφιά και τη δημοφιλία της ως τουριστικού προορισμού, η ακατοίκητη Οκουνοσίμα, με μοναδικούς μόνιμους ανθρώπους το προσωπικό και τους επισκέπτες του μοναδικού ξενοδοχείου, αντιμετωπίζει ένα αβέβαιο μέλλον, όπως και οι τετράποδοι κάτοικοί της.

Από το 1929 έως το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο νησί λειτουργούσαν εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής δηλητηριωδών αερίων του ιαπωνικού αυτοκρατορικού στρατού.

Η δραστηριότητα ήταν τόσο απόρρητη, ώστε η Οκουνοσίμα δεν εμφανιζόταν καν στους χάρτες της εποχής. Εργάτες, ντυμένοι με λαστιχένιες στολές, γάντια, μπότες και μάσκες αερίων, παρήγαγαν αέριο μουστάρδας, καθώς και μικρότερες ποσότητες δακρυγόνων και κυανίου.

Η κατασκευή χημικών όπλων, που αποκαλύφθηκε μόλις τη δεκαετία του 1980, σηματοδότησε και την πρώτη σύνδεση του νησιού με τα κουνέλια: περίπου 200 χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ένα δημοτικό σχολείο απελευθέρωσε λίγα κουνέλια στο εγκαταλελειμμένο νησί, ελπίζοντας να του δώσει ξανά ζωή. Το 2024, σχεδόν 200.000 επισκέπτες έφτασαν στην Οκουνοσίμα, για το «ινσταγκραμικό» τοπίο και την υπόσχεση ενός παραδείσου για κουνέλια.

Ωστόσο, παρά τη φαινομενική ειδυλλιακή εικόνα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα ζώα εξαρτώνται πλέον πλήρως από τους ανθρώπους για τροφή και ότι η ύπαρξή τους στην Οκουνοσίμα είναι ολοένα και πιο επισφαλής.

