Μια γάτα κάλικο με το όνομα Γιοντάμα ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της ως η τρίτη γάτα «σταθμάρχης» σε έναν ιαπωνικό σιδηροδρομικό σταθμό, συνεχίζοντας μια ιδιόμορφη παράδοση που έχει προσελκύσει χιλιάδες τουρίστες και που αναζωογόνησε την τοπική σιδηροδρομική υπηρεσία.

Η Γιοντάμα διορίστηκε στις 7 Ιανουαρίου σε μια μικρή τελετή στο σταθμό Κίσι της Κινοκάουα της περιφέρειας Γουακαγιάμα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η σιδηροδρομική εταιρεία της Γουακαγιάμα παρουσίασε επίσης και τη Ροκουτάμα, μια νεότερη γάτα που εντάσσεται στο προσωπικό ως η επόμενη εκπαιδευόμενη σταθμαρχίνα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Γιοντάμα διαδέχεται τη Nιτάμα, την προηγούμενη σταθμαρχίνα, η οποία πέθανε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Η Nιτάμα έχει από τότε λάβει τον τίτλο της τιμητικής σταθμαρχίνας σε αναγνώριση του ρόλου της στην προώθηση του σιδηροδρόμου.

Η θέση της γάτας ως σταθμάρχης είναι κυρίως συμβολική, με τη γάτα να λειτουργεί ως μασκότ για τη σιδηροδρομική γραμμή και να βοηθά στην προσέλκυση της προσοχής των επισκεπτών στον σιδηρόδρομο.

Japonya’da “Yontama” adlı kedi, ülkenin üçüncü kedi istasyon şefi, “Rokutama” isimli kedi de şef adayı oldu.pic.twitter.com/rPF6iULTAI — Haber (@Haber) January 7, 2026

Η γραμμή Κισιγκάουα της σιδηροδρομική εταιρεία της Γουακαγιάμα τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή του κοινού το 2007, όταν διόρισε την Tάμα ως την πρώτη γάτα σταθμάρχη. Η επιτυχία της Tάμα ενέπνευσε τη συνέχιση της χρήσης γάτας ως «προσωπικού» στο σταθμό, και η διάδοχός της, Nιτάμα, ανέλαβε ως μαθητευόμενη σταθμαρχίνα εκείνη την εποχή.

Η κίνηση αποδείχθηκε απροσδόκητα επιτυχημένη, προσελκύοντας επισκέπτες από όλη την Ιαπωνία και το εξωτερικό και βοηθώντας την τοπική γραμμή, που αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, να παραμείνει βιώσιμη.

#NSTworld A calico cat named Yontama was appointed Wednesday the third feline stationmaster of a local Japanese railway station, continuing an almost two-decade tradition that has boosted tourism and helped rescue the line from financial difficulties while sparking similar moves… pic.twitter.com/VcCR5MG1o9 Advertisement January 7, 2026

Η ιδέα ενέπνευσε αργότερα άλλους περιφερειακούς σιδηροδρομικούς φορείς σε όλη τη χώρα να τοποθετήσουν ζώα ως σταθμάρχες – συμπεριλαμβανομένων γατών, σκύλων και ακόμη και κουνελιών – ως τρόπο προσέλκυσης τουριστών.

Nitama y Yontama, gatas jefas de las estaciones Kishi e Idakiso respectivamente, participaron el 26 de diciembre en la limpieza ritual "susuharai" del santuario dedicado a Tama, predecesora de Nitama. "Fue un buen año, miau", tradujo el presidente. #Japón pic.twitter.com/GX47lsYvKf — Gaijintacle | Retazos de Japón (@gaijintacle) December 28, 2024

Το 2015, η Tάμα πέθανε σε ηλικία 16 ετών από καρδιακή ανεπάρκεια. Έγινε διεθνώς γνωστή για τον ρόλο της στην αναζωογόνηση του τοπικού σιδηροδρόμου, προσελκύοντας χιλιάδες τουρίστες και αποφέροντας στην περιοχή έσοδα ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων γιεν, σύμφωνα με το BBC.

Στην τελετή της Τετάρτης, ο πρόεδρος της σιδηροδρομικής εταιρείας της Γουακαγιάμα, Μιτσουνόμπου Κοτζίμα, έβαλε στο λαιμό της Γιοντάμα ένα μετάλλιο με χαραγμένο τον τίτλο του σταθμάρχη, προκαλώντας το χειροκρότημα των συγκεντρωμένων θαυμαστών και των κατοίκων της περιοχής.