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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο βόρειο Τόκιο, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί το κτήριο και να απομακρυνθούν εσπευσμένα μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αίθουσα μουσικής στον τέταρτο όροφο του κτηρίου. Τουλάχιστον δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων οκτώ μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, όπως μεταδίδει η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

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Την στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά στο σχολείο βρίσκονταν συνολικά τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού.

🇯🇵 | Um grande incêndio, iniciado em uma sala de música, atingiu na manhã desta sexta-feira, 19, uma escola primária na região de Kita, em Tóquio, capital do Japão. As chamas foram rapidamente controladas.



Dez pessoas precisaram de atendimento médico, em sua maioria crianças,… pic.twitter.com/d7m2QcE0Hn June 19, 2026

Elementary school in Tokyo catches fire. Video captured by neighbor shows teachers and children waiting for rescuers on the balcony of the burning building. pic.twitter.com/WbZfiW26h5 — 🇮🇷🇵🇸🇯🇵 Thoton Akimoto (@AkimotoThn) June 19, 2026