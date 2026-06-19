Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο βόρειο Τόκιο, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί το κτήριο και να απομακρυνθούν εσπευσμένα μαθητές και εκπαιδευτικοί.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αίθουσα μουσικής στον τέταρτο όροφο του κτηρίου. Τουλάχιστον δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων οκτώ μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, όπως μεταδίδει η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.
Την στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά στο σχολείο βρίσκονταν συνολικά τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού.