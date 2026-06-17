Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ιαπωνία αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Μετά την ισοπαλία 2-2 απέναντι στην Ολλανδία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, οι «Σαμουράι» έκλεψαν τις εντυπώσεις και κέρδισαν τα κολακευτικά σχόλια των οπαδών.

Λίγες μέρες μετά την θετική εμφάνιση της Ιαπωνίας, ένας φίλος της ομάδας δήλωσε ενθουσιασμένος από την απόδοση των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ιαπωνίας, χωρίς ωστόσο να αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται live στην τηλεόραση.

Advertisement

Advertisement

Όταν το κατάλαβε άρχισε να φωνάζει. Πιο συγκεκριμένα, αφού ρώτησε την ρεπόρτερ αν είναι live στη συνέχεια αποκάλυψε ότι δεν ξέρει Αγγλικά αλλά είναι ενθουσιασμένος που είναι στην τηλεόραση και κυρίως με την παρουσία της ομάδας του στο Μουντιάλ.