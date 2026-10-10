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Ο ιδρυτής του Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων (CJP), όπως το αποκάλεσε σαρκαστικά για τις φοιτητικές κινητοποιήσεις στην Ινδία, συνελήφθη στο Νέο Δελχί πριν από διαδήλωση που είχε οργανώσει αλλά είχε κριθεί απράνομη.

“Ο Αμπιτζίτ Ντίπκε συνελήφθη!”, έγραψε το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Τηλεοπτικά δίκτυα είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι αστυνομικοί συνάντησαν τον Ντίπκε στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί και του ζήτησαν να ματαιώσει τη διαμαρτυρία καθώς είχε απαγορευτεί.

Άλλοι δύο εκπρόσωποι του κινήματός του συνελήφθησαν επίσης κατά την άφιξη της πτήσης τους, πρόσθεσε το CJP σε ανακοίνωσή του.

Η αστυνομία δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιώσει τις συλλήψεις αυτές.

Εδώ και εβδομάδες, το αντιπολιτευόμενο κόμμα του Κογκρέσου και το κίνημα των “κατσαρίδων” ηγούνται των επικρίσεων για επικαιροποίηση των εκλογικών καταλόγων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με καταμέτρηση μέσων ενημέρωσης, τη διαγραφή 130 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων.

Η Εκλογική Επιτροπή (CEI) διέψευσε οποιαδήποτε παρατυπία στη διαδικασία αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων.