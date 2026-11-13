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Το αντικείμενο, το οποίο έμοιαζε με το επιδόρπιο rasgulla, χρησιμοποιείται συνήθως από τοπικές κοινότητες για την εξόντωση αγριογούρουνων.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στο στόμα του θύματος κατά τη διάρκεια συνάντησης σε χωριό της περιφέρειας Ντιντόρι.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν δύο άνδρες και διενεργούν έρευνα για να διαπιστώσουν αν υπήρχε πρόθεση δολοφονίας ή αν επρόκειτο για ατύχημα.

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Το γλυκό, που έμοιαζε με το δημοφιλές ινδικό επιδόρπιο rasgulla, ήταν στην πραγματικότητα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που χρησιμοποιείται για την εξόντωση αγριογούρουνων. Δύο άνδρες συνελήφθησαν.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 35χρονος άνδρας στην Ινδία, όταν ένα αυτοσχέδιο εκρηκτικό που είχε μεταμφιεστεί σε παραδοσιακό γλυκό εξερράγη μέσα στο στόμα του, σύμφωνα με την αστυνομία.

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Το θύμα, που ταυτοποιήθηκε ως Ρατζέντρα Μπαραούτια, βρισκόταν την Τρίτη γύρω από μια φωτιά σε χωριό της περιφέρειας Ντιντόρι, στην πολιτεία Μάντια Πραντές της κεντρικής Ινδίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ένας συγχωριανός του έφερε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με γλυκό και ένας δεύτερος άνδρας το προσέφερε στον 35χρονο, παρουσιάζοντάς το ως παραδοσιακό επιδόρπιο.

Όταν ο Μπαραούτια το έβαλε στο στόμα του, σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε.



Το γλυκό που έκρυβε μια θανάσιμη παγίδα





Το αντικείμενο έμοιαζε με το rasgulla, ένα από τα πιο γνωστά ινδικά γλυκά. Πρόκειται για μικρές, μαλακές και στρογγυλές μπάλες από ζύμη, οι οποίες μουλιάζουν σε σιρόπι ζάχαρης και παραδοσιακά καταναλώνονται ολόκληρες.

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση δεν επρόκειτο για τρόφιμο, αλλά για αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που χρησιμοποιείται σε ορισμένες αγροτικές και φυλετικές κοινότητες για την εξόντωση αγριογούρουνων.

Οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί κατασκευάζονται με μπάλες ζύμης που περιέχουν πυρίτιδα, η οποία συχνά προέρχεται από πυροτεχνήματα ή λατομεία. Είναι σχεδιασμένοι ώστε να εκρήγνυνται όταν ένα ζώο δαγκώσει το δόλωμα.

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Η ομοιότητά τους με το παραδοσιακό γλυκό φαίνεται πως συνέβαλε στην τραγική εξέλιξη του περιστατικού.



Δύο συλλήψεις – Εξετάζεται αν υπήρχε πρόθεση δολοφονίας



Η αστυνομία ταυτοποίησε τον άνδρα που παρέδωσε το αντικείμενο στον 35χρονο ως Ραμαμπαγκατ Μπαραούτια, ο οποίος φέρεται να το παρουσίασε ως rasgulla.

Δύο άνδρες έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση δολοφονίας.

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Η αστυνομικός Ρέκα Σινγκ δήλωσε στο AFP ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός χρησιμοποιείται από ορισμένες φυλετικές κοινότητες της περιοχής για την εξόντωση αγριογούρουνων και επιβεβαίωσε ότι εξερράγη μέσα στο στόμα του θύματος.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι Αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει αν υπήρχε πρόθεση να σκοτωθεί ο 35χρονος ή αν επρόκειτο για κάποια κακόβουλη ενέργεια χωρίς σχεδιασμό ανθρωποκτονίας.

«Αυτό αποτελεί αντικείμενο της έρευνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ και φόβο στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους να δυσκολεύονται να πιστέψουν πώς μια συνηθισμένη βραδινή συνάντηση γύρω από τη φωτιά κατέληξε σε μια τόσο τραγική απώλεια.