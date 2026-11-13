Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τουλάχιστον είκοσι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν έπειτα από μετωπική σύγκρουση φορτηγού με μίνι βαν στο Ρονγκατζάν της Ινδίας.

Αστυνομικές δυνάμεις και κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού των επιβατών από το όχημα που υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές κατά τη σύγκρουση.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής για παροχή φροντίδας, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο οδηγός του λεωφορείου να έχασε τον έλεγχο.

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από το τραγικό αυτό δυστύχημα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τραγικό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον 23 άνθρωποι ενώ επτά άλλοι τραυματίστηκαν στην Καζιράνγκα του Άσαμ στην Ινδία, όπου σημειώηκε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων. Το δυστύχημα έγινε στο Ρονγκατζάν, όπου ένα φορτηγό χτύπησε με μίνι βαν που ταξίδευε από το Μποκάχατ προς το Ναγκάον.

Από την σφοδρή σύγκρουση, το μίνι λεωφορείο υπέστη σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα αρκετοί επιβάτες να παγιδευτούν μέσα στο διαλυμένο όχημα. Αστυνομικοί και κάτοικοι της περιοχής της Ινδίας έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος και ξεκίνησαν επιχειρήσεις διάσωσης για να απεγκλωβίσουν όσους είχαν παγιδευτεί στα συντρίμμια. Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί, καθώς αρκετοί από τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται πολύ γρήγορα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ατύχημα. Οι ταυτότητες των νεκρών εξακριβώνονται τώρα», δήλωσε ένας Εκτελεστικός Ειρηνοδίκης της περιφέρειας Γκολαγκάτ, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων PTI.

दुखद, असम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसा, ट्रैवलर और कंटेनर ट्रक की टक्कर में 23 लोगों की मौत pic.twitter.com/0xZYu3JrCv — Dharmendra Singh (@dharmendra135) November 13, 2026

«Έχουμε μια προκαταρκτική αναφορά ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ατύχημα. Είμαστε όλοι στο σημείο και ανασύρονται σοροί από το λεωφορείο, επομένως ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PTI ο Swapnaneel Deka, ανώτερος αστυνομικός διευθυντής του Golaghat.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Kohora Model ενώ αρκετοί από αυτούς είναι σοβαρά τραυματισμένοι και σε κρίσιμη κατάσταση.

Tragic accident in Assam’s Kaziranga claims 23 lives after a Traveller collided head-on with a trailer truck. 💔

Heartfelt condolences to the bereaved families and prayers for the injured. pic.twitter.com/9cCaEI5YAj Advertisement November 13, 2026

«Το λεωφορείο έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, παραβιάζοντας τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν κοντά στο πάρκο. Πιστεύουμε ότι το ατύχημα συνέβη όταν ο οδηγός του μίνι λεωφορείου έχασε τον έλεγχο και το όχημα συγκρούστηκε με το φορτηγό μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων», πρόσθεσε.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στο σημείο.

I am deeply distressed by the tragic accident in Kaziranga earlier today. The scale of this loss has shaken all of us, and my heart goes out to every family that has lost a loved one. No words can ease their pain, but I want them to know that they are not alone. All of Assam… Advertisement November 13, 2026

«Είμαι βαθιά συντετριμμένος από το τραγικό ατύχημα στην Καζιράνγκα νωρίτερα σήμερα. Το μέγεθος αυτής της απώλειας μας έχει συγκλονίσει όλους και η καρδιά μου είναι με κάθε οικογένεια που έχασε ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο τους, αλλά θέλω να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι. Όλο το Άσαμ είναι στο πλευρό τους σε αυτή την ώρα πένθους», δήλωσε ο πρωθυπουργός Χιμάντα Μπίσουα Σάρμα.