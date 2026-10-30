Ένα πρωτοφανές θέαμα εκτυλίχθηκε στην Ινδία, όταν ο ουρανός πήρε ένα έντονο, κατακόκκινο χρώμα, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θύμιζε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Οι εικόνες από το εντυπωσιακό φαινόμενο έγιναν viral, με πολλούς χρήστες του διαδικτύου να κάνουν λόγο για το «Upside Down», τον εφιαλτικό κόσμο της δημοφιλούς σειράς «Stranger Things».
Το φαινόμενο καταγράφηκε πάνω από το Κιραντούλ, στην περιφέρεια Ναντεουάντα της Ινδίας. Σύμφωνα με τις αναφορές, συνδέεται με τις ατμοσφαιρικές διαταραχές που προκάλεσε ο κυκλώνας Αρνάμπ, καθώς πέρασε από την πολιτεία Τσατίσγκαρ.
Οι μετεωρολόγοι εξηγούν ότι το απόκοσμο χρώμα οφείλεται στη διάθλαση και τη σκέδαση του φωτός από αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ένα σπάνιο αλλά φυσικό φαινόμενο.