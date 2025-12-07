Τουλάχιστον 25 άνθρωποι, ανάμεσά τους τουρίστες, έχασαν τη ζωή τους σε πολυσύχναστο νυχτερινό κέντρο στην Γκόα, στη δυτική Ινδία, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι αρχές σε αυτή την άλλοτε πορτογαλική αποικία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε ντισκοτέκ που αποτελούσε μέρος ξενοδοχείου στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India.

Advertisement

Advertisement

Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε μέσω X «βαθιά θλίψη».

Ο πολιτειακός πρωθυπουργός Πραμόντ Σάβαντ έκανε λόγο νωρίτερα, επίσης μέσω X, για «πολύ οδυνηρή μέρα για όλους μας στην Γκόα», διευκρινίζοντας αργότερα πως «25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν».

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε πως μέλη του προσωπικού του ξενοδοχείου και «τρεις ως τέσσερις» τουρίστες πέθαναν «από ασφυξία». Δεν διευκρίνισε αν υπήρχαν ξένοι ανάμεσα στους τουρίστες.

Οπτικό υλικό του PTI εικονίζει μέλη σωστικών συνεργείων να βγάζουν έξω με φορεία τραυματίες ή νεκρούς, κατεβαίνοντας μέσα στη νύχτα στενή πέτρινη σκάλα στο κατάστημα «Birch», μπροστά το οποίο είχαν συγκεντρωθεί αστυνομικοί, σωστικά συνεργεία, τραυματιοφορείς και περίεργοι.

Σε άλλα, ευρύτερα πλάνα, εικονίζονται καπνοί να υψώνονται από τον τόπο της καταστροφής.

Advertisement

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης πρόσθεσε πως «διέταξε να διενεργηθεί έρευνα» για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας κι αν «τηρούνταν οι κανόνες πυρασφάλειας» κι ο οικοδομικός κανονισμός. «Οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις βαρύτερες συνέπειες του νόμου, οποιαδήποτε αμέλεια θα αντιμετωπιστεί αυστηρά», τόνισε.

Για τον πολιτειακό πρωθυπουργό, αυτό το «τραγικό δυστύχημα δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ», καθώς «το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια» και «αυτή η αμέλεια προκάλεσε την πυρκαγιά».

Έκρηξη αερίου ή θέαμα με πυροτεχνήματα

Advertisement

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Indian Express, και άλλα ΜΜΕ, πιθανή αιτία της πυρκαγιάς ήταν η ανατίναξη φιάλης αερίου που χρησιμοποιείτο στην κουζίνα.

Όμως ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος στην Γκόα, ο Νιτίν Β. Ράικερ, είπε αντίθετα στο CNN News18 ότι «ο περισσότερος κόσμος πέθανε από ασφυξία στο υπόγειο και στην κουζίνα» διότι «θέαμα με πυροτεχνήματα έβαλε φωτιά σε ξύλινα τμήματα του νυχτερινού κέντρου γεμίζοντάς το με καπνό».

Η Γκόα–άλλοτε πορτογαλική αποικία (1510-1961), που βρέχεται από τη θάλασσα του Ομάν, τμήμα του Ινδικού Ωκεανού που χωρίζει την ινδική υποήπειρο από την αραβική χερσόνησο–αποτελεί μαγνήτη για τους τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο.

Advertisement

Παραθερίζουν εκεί πολίτες της Ινδίας, κρατών της Ασίας, της Δύσης, αλλά και της Ρωσίας, που προσελκύουν οι παραλίες της, οι χώροι διασκέδασης και η πλούσια αποικιακή αρχιτεκτονική κληρονομιά. Η κορύφωση των επισκέψεων καταγράφεται κατά κανόνα τους χειμερινούς μήνες.

Η Γκόα υποδέχθηκε πάνω από δέκα εκατομμύρια τουρίστες το 2024, ανάμεσά τους σχεδόν 470.000 αλλοδαπούς, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Οι πυρκαγιές στην Ινδία είναι συχνές, καθώς οι υποδομές είναι ενίοτε σε αξιοθρήνητη κατάσταση και οι κανόνες ασφαλείας δεν εφαρμόζονται παρά κατά περίπτωση.

Advertisement

Τον Μάιο, 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε ακίνητο που ξέσπασε στη Χαϊντεραμπάντ (νότια), κατά τα άλλα μεγάλο κέντρο του κλάδου της τεχνολογίας στην Ινδία.

Advertisement

Έναν μήνα αργότερα, άλλοι 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά στη Κολκάτα (ή Καλκούτα), οι περισσότεροι πηδώντας από τα παράθυρα ξενοδοχείου στις φλόγες.

Πηγή: ΑΠΕ

Advertisement